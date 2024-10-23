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Развлечения «Конца края очереди не видно»: толпа новосибирцев выстроилась к ЛДС «Сибирь» — кого они хотят увидеть

«Конца края очереди не видно»: толпа новосибирцев выстроилась к ЛДС «Сибирь» — кого они хотят увидеть

Сибиряки пришли на концерт Xolidayboy

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52 комментария

Концерт должен был начаться в 20:00

Около ЛДС «Сибирь» вечером 23 октября образовалась большая очередь. Редакции НГС читательница Наталья рассказала, что толпа пришла на концерт певца Xolidayboy.

— Начало в 20:00, а конца края очереди не видно, — рассказала читательница за 15 минут до начала шоу.

На момент публикации концерт ещё не начался. По словам Натальи, на него собрались люди абсолютно разных возрастов. До начала выступления зрители начали петь песни исполнителя и звать его на сцену.

Также Наталья отметила, что на площадке совсем не работает гардероб, поэтому куртки людям приходится брать с собой.

Xolidayboy — популярный блогер и авангардный поп-исполнитель. Настоящее имя — Иван Ржевский. Прославился с помощью соцсети TikTok и эпатажного образа. Дебютный альбом Xolidayboy «Божественная комедия» выпустил в 2022 году.

Ранее большая очередь собралась у входа в Bla Bla Bar. Там в 20:00 начался концерт репера Big Baby Tape.

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Концерт ЛДС Сибирь Концерт Xolidayboy Новосибирск
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Комментарии
53
Татьяна 53
1 час
Как интересно люди живут
Мон@шка60+
29 минут
Любит наш народ постоять в очереди. Это и есть генетическая память?
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