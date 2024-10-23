«Конца края очереди не видно»: толпа новосибирцев выстроилась к ЛДС «Сибирь» — кого они хотят увидеть

Концерт должен был начаться в 20:00 Источник: Наталья Петрушина / NGS.RU











Около ЛДС «Сибирь» вечером 23 октября образовалась большая очередь. Редакции НГС читательница Наталья рассказала, что толпа пришла на концерт певца Xolidayboy.

— Начало в 20:00, а конца края очереди не видно, — рассказала читательница за 15 минут до начала шоу.

На момент публикации концерт ещё не начался. По словам Натальи, на него собрались люди абсолютно разных возрастов. До начала выступления зрители начали петь песни исполнителя и звать его на сцену.

Источник: Наталья Петрушина / NGS.RU

Также Наталья отметила, что на площадке совсем не работает гардероб, поэтому куртки людям приходится брать с собой.

Xolidayboy — популярный блогер и авангардный поп-исполнитель. Настоящее имя — Иван Ржевский. Прославился с помощью соцсети TikTok и эпатажного образа. Дебютный альбом Xolidayboy «Божественная комедия» выпустил в 2022 году.