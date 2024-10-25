НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 749мм 96%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51

Синоптики предупредили новосибирцев о гололеде на дорогах

Выселяют из единственного жилья
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Тупик на Петухова
Шантаж фотографиями
Как лечить герпес
Новости в Telegram
Развлечения Увидеть жирафа, закупиться санкционкой и кайфануть от погоды: сибирячка о путешествии в Ташкент — гид по городу

Увидеть жирафа, закупиться санкционкой и кайфануть от погоды: сибирячка о путешествии в Ташкент — гид по городу

Зимой там легко может быть +15, а осенью даже +20 градусов

332
1 комментарий

Не кажется ли вам знакомым этот пейзаж?

В октябре уже в третий раз наша коллега из NGS22.RU Анна Кабанова посетила солнечный Ташкент. В этот раз она отправилась Самарканд, чтобы увидеть в столичном зоопарке льва-альбиноса и нагуляться вдоволь. Смотрите на красоту и читайте во сколько обошлось путешествие.

Из туманного Барнаула — в теплый Ташкент

Мой брат уже несколько лет живет в столице Узбекистана, Ташкенте. И до сих пор при каждом удобном случае дразнит: «А у меня тепло!». Зимой там легко может быть +15, а осенью и до +20 доходит. Этого аргумента уже достаточно, чтобы идти за билетами.

Билеты обошлись в 25 тысяч рублей, а аренда однокомнатной квартиры на торговой улочке с базарами и магазинчиками — в 15 тысяч.

Завтракали, а иногда и обедали мы дома. Узбекистан — газовая страна, поэтому плита была такая же. Цены на продукты в столице примерно такие же, как в Барнауле, если не считать, например, мяса. Набор самого необходимого (без мяса) стоил примерно тысячу рублей.

Свежие ягоды очень дорогие, а вот фрукты — выгоднее

Этого хватало на разнообразные завтраки. Несколько раз готовили и обеды — тоже не дорого. Узбекские овощи, по моему скромному мнению, вообще самые вкусные из возможных. Сочные и спелые, никакого «пластикового» привкуса. Самое время для правильного питания.

Яблоки, как из рекламы

Информация не для впечатлительных: в местным магазинах, подобно нашей докторской, продают колбасу из конины. А один из видов плова подают с ней в качестве закуски. На вкус отвратно, но о них не спорят.

Стандартный маршрут бывалых туристов

Tashkent City Mall

Первый день можно посвятить шоппингу. Самый модный ТЦ города называется Tashkent City Mall. Ну как отказать себе в удовольствии поглазеть на коллекции успешных брендов: Pull& Bear, Bershka, Zara, Oysho и другие. Даже вывески видеть непривычно.

Однако тут бренды не дешевле, чем в России

Еще один факт: некоторые магазины из разряда масс-маркета неприлично дорогие. Например Oysho и Mango. В первом вещи могут стоить в рублях до 20 тысяч! А во втором за трикотажную кофточку, пусть и отличного качества, просят почти пять с половиной.

Но есть и знакомые магазины

Неподалеку от ТЦ есть одноименный парк: это центр города, так что поужинать в корейском кафе оказалось недешево: примерно 300 тысяч сум — около трех тысяч рублей на двоих.

Но есть точки и намного дешевле. Полно заведений, где подают только плов и самсу, много где есть шашлык за небольшие деньги. Добавить овощной салат — и получается сбалансированный обед за копейки. Рекомендую «пловную» Nomdor. Самса тут тоже что надо.

А вы шопитесь в путешествиях?

В парке я наблюдала, как поют (а точнее, танцуют) фонтаны. Их заключают под ритм той или иной песни — получается завораживающе. На видео, не настолько, но вживую — я аж прослезилась. Посмотрите, какая красота!

Городской зоопарк

Без похода в зоопарк, особенное если поездка первая, не обойтись. Тут есть, на кого посмотреть.

Вход - 30 тысяч сум со взрослого (245 рублей), дети до трех лет, пенсионеры и люди с инвалидностью идут бесплатно.

Львица, похоже, уже устала от внимания

В целом, Ташкентский зоопарк очень напомнил мне родной Барнаульский. В первую очередь — по наполнению. Тут живут гиббон, камышовая кошка, львы, тигры обычные и бенгальские, бурые мишки — как у нас. Все звери упитанные и счастливые. У них красивые вольеры с расписными стенами, а у некоторых — даже бассейны, чтобы охладиться.

Условия у зверей хорошие

Из необычных — пара львов альбиносов, бегемот, крокодил — все спасались от жары, как могли: спали пузами вверх или плавали в своих водоемах. Только царь зверей однажды порычал ради приличия.

Малыш бегемот повернулся лучшим местом

В зоопарке сбылись еще одна моя мечта — увидеть жирафа. Вернее, целую семью. Величественная троица щипала травку, пока со смотровой площадки на них изумленно глазели десятки людей. И каждый хотел, чтобы они подошли поближе.

Посмотрите, какая красивая семья

Парк устроен очень комфортно: зона с животными и прогулочная отделены. Пройти все за день вполне можно, но это не так просто.

Террариум со змеями и прочими земноводными произвел фурор. Трехметровая анаконда в своем аквариуме ме-е-едленно ползла, словно хотела показать себя во всей красе. А питон «бананового» цвета свернулся калачиком: ему все уже понятно с этими людьми. Также были гюрза, кобра и другие красотки, к которым было жутковато подходить.

Всем привет от моей подружки

— Тут все твои подруги собрались! — пошутил брат.

Японский сад, Magic City и Anhor

Потом мы отправились в Японский сад — лучшее место, чтобы ловить дзен и отдохнуть от городской суеты. Здесь много зелени, пруд, где можно показаться на лодочке — идеально для семейного отдыха. Вход 40 тысяч сум (300 рублей).

В Японском саду заложили капсулу времени, но мы так и не поняли, когда ее откроют

Для любителей активного отдыха есть другой вариант — Magic City. Пожалуй, мое любимое место в Ташкенте. Парк, стилизованный под замок диснеевской принцессы. Вход бесплатный, но без денег здесь можно разве что прогуляться. Кругом кафе и магазины, еще кинотеатр, океанариум и парк аттракционов, как из американских фильмов.

Не меньше впечатляет и парк Anhor, его две «фишки» — колесо обозрения и зона достопримечательностей Узбекистана в компактном формате. В миниатюре выполнили главные места каждого города страны. Путешествие в ускоренном режиме.

Кататься оказалось не так уж страшно

Здесь мы с братом катались на колесе обозрения. Было не очень страшно, потому что кабины полностью закрыты. 15 минут — 30 тысяч сум (245 рублей). Максимально кабины поднимаются на высоту 15-этажного здания. Когда город виден полностью понимаешь — архитектура здесь советская.

В новые места всегда стоит лететь за впечатлениями. Ташкент в этом плане абсолютно уникален: иная, мусульманская страна, со своей культурой и обычаями. Много покрытых женщин, а в каких-то семьях платок носят и маленькие девочки.

При этом, почти все говорят по-русски, везде вывески и таблички на родном языке. Будто где-то в другом городе. Побывать, хотя бы ради контраста, точно стоит.

Пока одни скупали билеты в Сочи и Анапу, а другие составляли план поездки в Европу, 24-летняя Ксения, маркетолог по профессии, решила слетать к подруге в Сербию. А заодно побывать на концерте британского певца Эда Ширана (18+). Изначально в маршруте была только столица — Белград, но позже добавилось еще несколько точек. О том, каким получился отпуск, читайте по ссылке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Новости Алтая Новости Барнаула Путешественник Узбекистан
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
40 минут
Три раза за месяц увидеть жирафа, купить турецкую кофточку и умереть. Вот и все радости журналисточек данного канала. А какой слог, "кайфануть"
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Такая уж она была,43

Марина,45

Set,39

Асорн,31

Иван,40

Александр,23

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление