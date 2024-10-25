Увидеть жирафа, закупиться санкционкой и кайфануть от погоды: сибирячка о путешествии в Ташкент — гид по городу

Не кажется ли вам знакомым этот пейзаж? Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











В октябре уже в третий раз наша коллега из NGS22.RU Анна Кабанова посетила солнечный Ташкент. В этот раз она отправилась Самарканд, чтобы увидеть в столичном зоопарке льва-альбиноса и нагуляться вдоволь. Смотрите на красоту и читайте во сколько обошлось путешествие.

Из туманного Барнаула — в теплый Ташкент

Мой брат уже несколько лет живет в столице Узбекистана, Ташкенте. И до сих пор при каждом удобном случае дразнит: «А у меня тепло!». Зимой там легко может быть +15, а осенью и до +20 доходит. Этого аргумента уже достаточно, чтобы идти за билетами.

Билеты обошлись в 25 тысяч рублей, а аренда однокомнатной квартиры на торговой улочке с базарами и магазинчиками — в 15 тысяч.

Завтракали, а иногда и обедали мы дома. Узбекистан — газовая страна, поэтому плита была такая же. Цены на продукты в столице примерно такие же, как в Барнауле, если не считать, например, мяса. Набор самого необходимого (без мяса) стоил примерно тысячу рублей.

Свежие ягоды очень дорогие, а вот фрукты — выгоднее Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Этого хватало на разнообразные завтраки. Несколько раз готовили и обеды — тоже не дорого. Узбекские овощи, по моему скромному мнению, вообще самые вкусные из возможных. Сочные и спелые, никакого «пластикового» привкуса. Самое время для правильного питания.

Яблоки, как из рекламы Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Информация не для впечатлительных: в местным магазинах, подобно нашей докторской, продают колбасу из конины. А один из видов плова подают с ней в качестве закуски. На вкус отвратно, но о них не спорят.

Стандартный маршрут бывалых туристов

Tashkent City Mall

Первый день можно посвятить шоппингу. Самый модный ТЦ города называется Tashkent City Mall. Ну как отказать себе в удовольствии поглазеть на коллекции успешных брендов: Pull& Bear, Bershka, Zara, Oysho и другие. Даже вывески видеть непривычно.

Однако тут бренды не дешевле, чем в России Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Еще один факт: некоторые магазины из разряда масс-маркета неприлично дорогие. Например Oysho и Mango. В первом вещи могут стоить в рублях до 20 тысяч! А во втором за трикотажную кофточку, пусть и отличного качества, просят почти пять с половиной.

Но есть и знакомые магазины Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Неподалеку от ТЦ есть одноименный парк: это центр города, так что поужинать в корейском кафе оказалось недешево: примерно 300 тысяч сум — около трех тысяч рублей на двоих.

Но есть точки и намного дешевле. Полно заведений, где подают только плов и самсу, много где есть шашлык за небольшие деньги. Добавить овощной салат — и получается сбалансированный обед за копейки. Рекомендую «пловную» Nomdor. Самса тут тоже что надо.

А вы шопитесь в путешествиях? Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











В парке я наблюдала, как поют (а точнее, танцуют) фонтаны. Их заключают под ритм той или иной песни — получается завораживающе. На видео, не настолько, но вживую — я аж прослезилась. Посмотрите, какая красота!

Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU

Городской зоопарк

Без похода в зоопарк, особенное если поездка первая, не обойтись. Тут есть, на кого посмотреть.

Вход - 30 тысяч сум со взрослого (245 рублей), дети до трех лет, пенсионеры и люди с инвалидностью идут бесплатно.

Львица, похоже, уже устала от внимания Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











В целом, Ташкентский зоопарк очень напомнил мне родной Барнаульский. В первую очередь — по наполнению. Тут живут гиббон, камышовая кошка, львы, тигры обычные и бенгальские, бурые мишки — как у нас. Все звери упитанные и счастливые. У них красивые вольеры с расписными стенами, а у некоторых — даже бассейны, чтобы охладиться.

Условия у зверей хорошие Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Из необычных — пара львов альбиносов, бегемот, крокодил — все спасались от жары, как могли: спали пузами вверх или плавали в своих водоемах. Только царь зверей однажды порычал ради приличия.

Малыш бегемот повернулся лучшим местом Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











В зоопарке сбылись еще одна моя мечта — увидеть жирафа. Вернее, целую семью. Величественная троица щипала травку, пока со смотровой площадки на них изумленно глазели десятки людей. И каждый хотел, чтобы они подошли поближе.

Посмотрите, какая красивая семья Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Парк устроен очень комфортно: зона с животными и прогулочная отделены. Пройти все за день вполне можно, но это не так просто.

Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU

Террариум со змеями и прочими земноводными произвел фурор. Трехметровая анаконда в своем аквариуме ме-е-едленно ползла, словно хотела показать себя во всей красе. А питон «бананового» цвета свернулся калачиком: ему все уже понятно с этими людьми. Также были гюрза, кобра и другие красотки, к которым было жутковато подходить.

Всем привет от моей подружки Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











— Тут все твои подруги собрались! — пошутил брат.

Японский сад, Magic City и Anhor

Потом мы отправились в Японский сад — лучшее место, чтобы ловить дзен и отдохнуть от городской суеты. Здесь много зелени, пруд, где можно показаться на лодочке — идеально для семейного отдыха. Вход 40 тысяч сум (300 рублей).

В Японском саду заложили капсулу времени, но мы так и не поняли, когда ее откроют Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Для любителей активного отдыха есть другой вариант — Magic City. Пожалуй, мое любимое место в Ташкенте. Парк, стилизованный под замок диснеевской принцессы. Вход бесплатный, но без денег здесь можно разве что прогуляться. Кругом кафе и магазины, еще кинотеатр, океанариум и парк аттракционов, как из американских фильмов.

Не меньше впечатляет и парк Anhor, его две «фишки» — колесо обозрения и зона достопримечательностей Узбекистана в компактном формате. В миниатюре выполнили главные места каждого города страны. Путешествие в ускоренном режиме.

Кататься оказалось не так уж страшно Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Здесь мы с братом катались на колесе обозрения. Было не очень страшно, потому что кабины полностью закрыты. 15 минут — 30 тысяч сум (245 рублей). Максимально кабины поднимаются на высоту 15-этажного здания. Когда город виден полностью понимаешь — архитектура здесь советская.

В новые места всегда стоит лететь за впечатлениями. Ташкент в этом плане абсолютно уникален: иная, мусульманская страна, со своей культурой и обычаями. Много покрытых женщин, а в каких-то семьях платок носят и маленькие девочки.

При этом, почти все говорят по-русски, везде вывески и таблички на родном языке. Будто где-то в другом городе. Побывать, хотя бы ради контраста, точно стоит.