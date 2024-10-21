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Развлечения «Снаряжение таскаю на крышу»: альпинистка из Новосибирска выступила в шоу «Суперниндзя» — ее подвели канаты

«Снаряжение таскаю на крышу»: альпинистка из Новосибирска выступила в шоу «Суперниндзя» — ее подвели канаты

Ксения Подкорытова поучаствовала во втором выпуске нового сезона

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13 комментариев

Ксения успешно прошла первые два препятствия

Жительница Новосибирска Ксения Подкорытова поучаствовала в спортивном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Запись эфира опубликовали на сервисе Rutube 21 октября. Сибирячка выступила во втором выпуске нового сезона.

— Говорят, что девушки — слабый пол, я считаю, что это бред. Физиологически, наверное, мужчины всё-таки сильнее. Но девушки, бывает, сильнее парней себя показывают характером и духом. Я с самого детства гуляю, бегаю с пацанами по гаражам, крышам, по деревьям лазаю. Я больше пацанка, — рассказала о себе девушка.

Ксении Подкорытовой 22 года, она работает промышленной альпинисткой.

— Эта работа вообще не женская, она очень физически тяжелая. В основном работают мужчины на ней. Каждый день работы в промышленном альпинизме — это тренировка, можно сказать. Потому что на работе я таскаю снаряжение на крышу, на последний этаж. Всегда проявляю характер — нет такого, что какие-то истерики случаются. Я всё могу и мне ничего не страшно, — заявила Ксения.

Перед стартом девушку от волнения захлестнули эмоции. Она была готова расплакаться, но быстро взяла себя в руки и пошла на старт.

Сибирячка успешно преодолела первые два испытания, чем восхитила ведущих Дмитрия Масленникова и Василия Артемьева. Однако на канатах и парящих цилиндрах Ксения сорвалась в воду и выбыла из конкурса. Отметим, что это испытание не смогли пройти и несколько мужчин перед девушкой.

— Расстроена, конечно, но я удивилась, что вообще так далеко прошла. Я боялась на счет первого препятствия, его постоянно прокручивала в голове. На канатах тяжело, не правильно задала кач, и всё. Я в соплях, слезах, но я счастлива. Вообще, что я здесь побывала — это невероятные эмоции. Я всё сразу испытала: и счастье, и слезы, и радость, и грусть, — поделилась своими эмоциями Ксения.

Ранее житель Новосибирска Сергей Архипов выступил в музыкальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!». Сибиряк спел песню «Колыбельная» и набрал 71 голос из необходимых 86.

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Комментарии
15
антимоль
1 час
На канале Юрий Профессионал гляньте оригинал,это жалкое подобие американского шоу.Позорники. Своего ни чего не могут сделать,просто позор.
МАРГО
46 минут
Поднимать тяжести и скакать на высоте - не женское занятие. Максимум, что должна уметь женщина - это быстро бегать, чтобы убежать от назойливого поклонника, например.
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