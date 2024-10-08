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Развлечения подробности Будка для ребенка: новосибирцы начали мастерить домики для квардроберов на продажу— сколько это стоит

Будка для ребенка: новосибирцы начали мастерить домики для квардроберов на продажу— сколько это стоит

Новые услуги уже появились на сайтах объявлений

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9 комментариев

Домики-будки предлагают купить за 10 и 15 тысяч рублей

В Новосибирске начали продавать домики для квадроберов. Объявления появились сегодня и пару дней назад. Их разместили на сайте объявлений

– Домик-будка для квадроберов. Если вы хотите поддержать ребенка и его новое увлечение, а также приобрести многофункциональную вещь – вашему вниманию представляем домик-будку для дома. Такой домик понравится и маленьким детям, из него можно сделать шалаш, украсить гирляндой, – указала в объявлении продавец Юлия.

Цена за домик – 15 тысяч рублей, но в объявлении указано, что стоимость не фиксированная – она зависит от пожеланий заказчика: размеров и материала.

Еще в одном объявлении стоимость домика для квадробера в Новосибирске составляет 10 тысяч рублей.

– Изготавливаем домики под ваше любимое хобби, под заказ, так же вы можете предложить свой вариант домика, – пишет Александр.

На фото в объявлениях изображены домики, в которых проводят время наряженные в животных подростки.

Связаться с продавцами квадродомиков корреспонденту на момент публикации не удалось. Всего на сайте 54 подобных предложения по всей стране. Есть варианты с лестницами, подогревом, и другими креативными решениями. Цены начинаются от 3 тысяч рублей. Самый дорогой «домик для квадробера» продается в Москве. Его цена — 290 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы думают о продаже корма для квадроберов на маркетплейсах. Оказалось, что он стоит не дешево.

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Комментарии
22
coMspeusRoze
5 минут
До этого момента я относилась к этим кандибоберам довольно лояльно. Но то теперь вижу, что зря. Многие правы, это не у детей в голове проблемы, а у родителей
кулькулятр
1 минута
Могу предложить немного Whiskas, лоток с запасом наполнителя и "умную" поилку. Кот их давно перерос.
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