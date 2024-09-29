НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 765мм 69%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Сибиряки — про работу в офисе
Странное ДТП во дворе
Что интересного в стране
Пенсионер умер после драки
Золотой фонд домов Новосибирска
Обзор белорусской ярмарки
Китаец по цене коттеджа
Новости в Telegram
Развлечения обзор Россиянка стала главной красавицей Европы: наслаждаемся фото победительницы

Россиянка стала главной красавицей Европы: наслаждаемся фото победительницы

За гордое звание «Миссис Европа» боролись женщины из 25 стран

559
8 комментариев

А конкурсе «Миссис Европа — 2024» победила Динара Саляхова из Казани

В Болгарии завершился конкурс «Миссис Европа — 2024». За корону победительницы в нем боролись участницы из 25 стран, но досталась она конкурсантке из России Динаре Саляховой. Рассказываем, что о ней известно, и показываем фото главной красавицы Европы.

Динара Саляхова родилась в Казани и не в первый раз принимает участие в конкурсах красоты и других первенствах — профессионально занимаясь бодибилдингом, она становилась чемпионкой Татарстана в конкурсе «фитнес-бикини», также побеждала в республиканском первенстве по спортивным бальным танцам.

Динара не первый год следит за собой — как видим, наследила успешно

Кроме того, этим летом она победила на конкурсе «Миссис Россия мира-2024». В общем-то, эта победа и открыла ей дорогу к европейскому этапу.

Скоро для корон конкурсов красоты Динаре понадобится отдельная гардеробная

В конкурсе «Мисс Европа» принимали участие женщины в возрасте от 24 до 49 лет. Динаре Саляховой 34 года. Можно сказать, что жюри выбрало «золотую середину».

Возможно, секрет успеха — в правильно выбранном платье

— Для меня было большой честью представлять нашу страну — Россию — на международном уровне. Это было настолько волнительно, но в то же время прекрасно, — написала Динара у себя в соцсетях после победы. — Участие в конкурсе дало мне возможность встретиться с невероятными женщинами из разных уголков мира, каждая из которых была уникальна. Я благодарна всем, кто верил в меня и поддерживал на этом пути. Особую признательность хочу выразить своей команде — вы были моей опорой. Каждый из вас вложил свою душу и труд. Было не просто, но я очень рада, что возвращаюсь домой с победой!

А для жюри было большой честью встретиться с Динарой

Кроме главного титула, Динара получила награды в двух дополнительных номинациях — «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

Недавно Динара принимала участие в премии «Муз ТВ» — как и положено королеве красоты, приехала в карете

Динара воспитывает двух сыновей (пяти и 12-ти лет), развивает собственный бренд спортивной одежды, пробует себя в качестве певицы и записала несколько первых песен. Одна из них должна вот-вот выйти.

Когда Динара выйдет на сцену, зрителям будет не только что послушать

— Эта песня для меня особенная, в ней я постаралась отразить светлые и вместе с тем глубокие чувства. Иногда нам так хочется сбежать в другой мир, где заботы и проблемы остаются позади, а мечты становятся реальностью, — рассказала Динара. — Мы все ищем этот уголок, где светит ярче солнце, где воздух наполнен свободой и все вокруг находится в гармонии. Мне было важно, чтобы каждое слово, каждая нота дотрагивались до вашей души. Думаю, у меня это получилось.

Боимся, что если кому-то не понравятся песни Динары, то она может и в глаз дать

На достигнутом Динара останавливаться не намерена — в ближайшее время она рассчитывает представить Россию еще на одном крупном международном конкурсе.

Возможно, следующий конкурс, в котором победит Динара, будет про купальники и бассейны

Помимо Динары, Россию в конкурсе «Миссис Европа — 2024» представляла Александра Великжанина из Калуги. Она стала «Третьей вице-миссис Европа».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Директор Завода (Ржака)
42 минуты
какая удивительно неинтересная биография....
HolyFvck
23 минуты
Сисяо такие… мужикам нравится))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Станислав,53

Денис,36

Igor,54

Татьяна,42

Василий,28

Таня,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление