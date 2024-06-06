НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 741мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 88,74
EUR 96,44
Реклама

СРОЧНО

Экс-главу департамента мэрии Витухина арестовали

Что такое «икромат»
Лето с пользой
Стайные инстинкты подростков
Как не пропустить отпуск
Вся правда о патологоанатомах
Текст ЕГЭ по русскому
Построят город-спутник
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
НГС в Telegram
Развлечения обзор В Москве выбрали «Миссис Россия Мира». Показываем фото главной красавицы страны

В Москве выбрали «Миссис Россия Мира». Показываем фото главной красавицы страны

За звонкий титул боролись 120 замужних участниц

1 440
30 комментариев
Динара Саляхова увлекалась бодибилдингом и даже не задумывалась о победе в конкурсе красоты

В Москве выбрали победительницу конкурса «Миссис Россия Мира». Ей стала мать двоих детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова. В погоне за короной главной красавицы страны она обошла 120 участниц из разных городов, а теперь ей предстоит еще один конкурс — женщина будет представлять Россию на международном конкурсе «Миссис Мира».

Динаре Саляховой 33 года. Раньше она профессионально занималась бальными танцами, а после рождения первого сына, которому сейчас 12 лет, женщина решила восстановить форму в спортзале и не заметила, как стала бодибилдером. Она не только качается в зале, но и показывает класс на ринге.

Часто с Динарой можно познакомиться на ринге. Но это так себе место для знакомства

Конкурсами красоты, в которых принимала участие Динара, до сих пор были разве что разномастные «Мисс бикини», в которых участницы демонстрируют свои мышцы и подтянутые фигуры.

Возможно, водные процедуры — залог победы в конкурсе красоты?

В конкурсах фитнес-бикини женщина выступала успешно. Например, в ее коллекции есть кубок Татарстана, Приволжского федерального округа, Республики Коми, Башкортостана, Закамского региона.

Кроме могочисленных кубков в коллекции Динары есть гимнастический мяч

А так, чтобы бороться за корону классического конкурса красоты, — такое у Динары впервые.

Каких только корон не было на голове Динары, но корона королевы красоты — впервые

— На самом деле, в таком масштабном смотре я участвую впервые, я в восторге от организации данного мероприятия, восхищаюсь, — рассказывает Динара. — У нас 120 участниц, достаточно сложно всех расставить по местам, объяснить, что нужно делать на сцене.

Учитывая, что Динара не раз позировала перед фотографами, указания организаторов о том, как надо встать, она понимала без лишних слов

Участницам московского конкурса предстояло пройти четыре этапа: выход в национальных костюмах, в коктейльных платьях с лентами, представляющими регион, в вечернем наряде и в купальниках.

Ну, в дефиле в купальниках с Динарой, конечно, сложно тягаться

Динара признается, что сам конкурс пролетел молниеносно, зато времени на него она потратила очень много. Только один из ее образов производили в трех местах — в Татарстане, ОАЭ и в Стамбуле.

Динара и сама любит бывать в разных местах

К слову, в привлекательных образах Динара точно разбирается. Она не только занимается бодибилдингом и совершенствует свое тело, но также является основательницей всероссийского премиум-бренда одежды для фитнеса.

В таком платье «Мисс бикини» не возьмешь, но от этого оно не становится менее эффектным

По признанию Динары, никаких особенных секретов красоты у нее нет. Главное, по ее мнению, — просто соблюдать режим.

ПО ТЕМЕ
Миссис мира Миссис Россия Красавица Женщины Фото Фотографии Конкурс красоты Казань Татарстан
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Alena,  22

Юля,  34

Tony_Sib,  26

Елена,  45

Ольга,  51

Маша,  39

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление