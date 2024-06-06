В Москве выбрали «Миссис Россия Мира». Показываем фото главной красавицы страны

Динара Саляхова увлекалась бодибилдингом и даже не задумывалась о победе в конкурсе красоты Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Москве выбрали победительницу конкурса «Миссис Россия Мира». Ей стала мать двоих детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова. В погоне за короной главной красавицы страны она обошла 120 участниц из разных городов, а теперь ей предстоит еще один конкурс — женщина будет представлять Россию на международном конкурсе «Миссис Мира».

Динаре Саляховой 33 года. Раньше она профессионально занималась бальными танцами, а после рождения первого сына, которому сейчас 12 лет, женщина решила восстановить форму в спортзале и не заметила, как стала бодибилдером. Она не только качается в зале, но и показывает класс на ринге.



Часто с Динарой можно познакомиться на ринге. Но это так себе место для знакомства Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Конкурсами красоты, в которых принимала участие Динара, до сих пор были разве что разномастные «Мисс бикини», в которых участницы демонстрируют свои мышцы и подтянутые фигуры.

Возможно, водные процедуры — залог победы в конкурсе красоты? Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В конкурсах фитнес-бикини женщина выступала успешно. Например, в ее коллекции есть кубок Татарстана, Приволжского федерального округа, Республики Коми, Башкортостана, Закамского региона.



Кроме могочисленных кубков в коллекции Динары есть гимнастический мяч Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А так, чтобы бороться за корону классического конкурса красоты, — такое у Динары впервые.



Каких только корон не было на голове Динары, но корона королевы красоты — впервые Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— На самом деле, в таком масштабном смотре я участвую впервые, я в восторге от организации данного мероприятия, восхищаюсь, — рассказывает Динара. — У нас 120 участниц, достаточно сложно всех расставить по местам, объяснить, что нужно делать на сцене.

Учитывая, что Динара не раз позировала перед фотографами, указания организаторов о том, как надо встать, она понимала без лишних слов Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Участницам московского конкурса предстояло пройти четыре этапа: выход в национальных костюмах, в коктейльных платьях с лентами, представляющими регион, в вечернем наряде и в купальниках.

Ну, в дефиле в купальниках с Динарой, конечно, сложно тягаться Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Динара признается, что сам конкурс пролетел молниеносно, зато времени на него она потратила очень много. Только один из ее образов производили в трех местах — в Татарстане, ОАЭ и в Стамбуле.

Динара и сама любит бывать в разных местах Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К слову, в привлекательных образах Динара точно разбирается. Она не только занимается бодибилдингом и совершенствует свое тело, но также является основательницей всероссийского премиум-бренда одежды для фитнеса.

В таком платье «Мисс бикини» не возьмешь, но от этого оно не становится менее эффектным Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









