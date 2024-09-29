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Развлечения На эти вопросы не ответили знатоки «Что? Где? Когда?». А сможете ли вы — тест

На эти вопросы не ответили знатоки «Что? Где? Когда?». А сможете ли вы — тест

Будет сложно

929
4 комментария

Мы собрали десять вопросов, на которые не смогли ответить знатоки ЧГК

Как часто вы смотрите интеллектуальные телепередачи и отвечаете на вопросы вместе с участниками шоу? И удается ли вам набрать большее, чем победитель, количество баллов? 72.RU предлагает сразиться со знатоками программы «Что? Где? Когда?» (16+). Ниже представлены десять вопросов. На них участники игры не смогли ответить правильно. Получится ли у вас? Вперед!

ТЕСТПройден 283 раза
1 / 10

Отгадайте загадку африканского племени бауле: «Два пленника сидят на одном дворе, а друг друга не видят». О чем речь?

  • Руки

  • Уши

  • Глаза

2 / 10

В каких случаях корейцы спрашивают: «Твой хвост уже вошел?»

  • В том случае, если человек поймал собаку на улице и отдал ее в приют

  • После завершения приема пищи у человека спрашивают, наелся ли он

  • Когда человек забыл закрыть за собой дверь

3 / 10

«Этот день не запомнится, настолько он пуст. Что делали? — Ничего. Куда ходили? — Никуда. О чём говорили? Да вроде бы ни о чём. Запомнится только пустота, приглушенный свет, драгоценное безделье и глубокий ранний сон». О каком дне сказала писательница Татьяна Толстая?

  • 1 января

  • 11 апреля 1961 года

  • 8 марта

4 / 10

Во время путешествия по Великобритании французский писатель Ги де Мопассан видел одну и ту же картину: у дороги пасутся три-четыре коровы и с ними один баран. Почему состав компании — именно такой?

  • По траектории барана можно найти коров и всех собрать

  • Баран вместо собаки

  • Баран — пища для волка

5 / 10

В марте 1881 года на выставке товарищества передвижников в Санкт-Петербурге была представлена картина с двумя названиями. Одно из них — «Дурочка». А второе — более известное. Какое?

  • «Аленушка»

  • «Девочка с персиками»

  • «Стрекоза»

6 / 10

Что, по словам даосского мудреца Чжуан-цзы, позволит человеку остаться простым, чистым и искренним и вернуться к себе настоящему?

  • Нагота

  • Музыка

  • Чай

7 / 10

Во время путешествия в небольшой городок Провинстаун поэт Иосиф Бродский написал такие строки: «…в конце улицы, точно пуговицы у расстегнутой на груди рубашки». Что же видел поэт на улице Провинстаун?

  • Дорожные знаки

  • Малоэтажные дома

  • Фонари

8 / 10

От знатоков скрыли то, о чем мечтает бинокль на карикатуре художника Танго. Что там?

  • Микроскоп

  • Очки

  • Телескоп

9 / 10

На ассамблеях Петра I было принято награждать отличившихся на вечере гостей. Этот процесс называли диссертацией. Что вручали ярким людям?

  • Медаль «За пьянство»

  • Грамота «За обжорство»

  • Десерт

10 / 10

В черном ящике находится то, к чему работники некоторых французских предприятий вплоть до XIX века старались не подходить без железной маски. Что там?

  • Бутылка шампанского

  • Пистолет

  • Французская парфюмерия

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Комментарии
4
Почётный гражданин Левосибирска
45 минут
7/10 Это я такой умный или вопросы такие простые?
Гость
46 минут
/Матвей Миланов/ 3_10...
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