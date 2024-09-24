Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

Сегодня в соцсетях можно найти сотни лайфхаков на любую тему. В советские годы даже такого слова не слышали, а уже делились полезными советами с друзьями и на страницах журналов. Мы выбрали десять хитростей, которые сегодня уже позабылись, а в СССР про них знала каждая хозяйка. Сможете узнать их все?
В Советском Союзе колготки были в дефиците, поэтому их старались носить как можно аккуратнее и дольше. Но даже когда они приходили в негодность, дамы могли найти им применение. Для чего в хозяйстве использовали старые колготки?
Разрезали колготки и использовали как тряпочки для мытья посуды
Просыпали через колготки муку
Хранили в колготках лук
Ни для чеге — просто выкидывали
Благодаря этой хитрости в СССР возвращали свежесть черствому хлебу. Что делали хозяйки с затвердевшей буханкой?
Черствый хлеб нарезали, замачивали в молоке и по минуте жарили с каждой стороны на сковородке
Черствый хлеб засовывали в полиэтиленовый пакет, завязывали и отправляли на батарею или на солнечное место
Хлеб отправляли на дуршлаг и пару минут держали над кипящей водой
От буханки просто отрезали все черствые куски и ели мякоть, а твердый хлеб шел на сухари
Зачем в Советском Союзе смачивали волосы сахарной водой?
Чтобы прическа дольше держалась
Для приятного сладковатого запаха
Для характерного блеска волос
Волосы никогда сахаром не смачивали!
В СССР даже воде из-под макарон нашли применение! После варки она идеально подходила для…
Чистки сантехники
Стирки кухонных полотенец
Удаления чернил с одежды
Подклеивания обоев
Если вы экономите воду — этот лайфхак подойдет и для вас. Ведь чтобы уменьшить расход в туалете, в СССР…
Выводили смыв ванны в бачок унитаза
Заклеивали часть отверстий в душевой лейке
Клали кирпич в бачок унитаза
Ничего из этого в СССР не делали
На кухне зачастую кирпичи отправляли в газовую духовку. А зачем?
На кирпичи удобно складывать посуду для готовки
Кирпичи превращали духовку в печь
Нагретые кирпичи потом вытаскивали и ставили в плохо отапливаемых комнатах
Некоторые блюда готовили без сковороды, прямо на раскаленных кирпичах
После готовки запах лука или рыбы с рук почти невозможно убрать! Но и тут в СССР проявили смекалку и использовали…
Говяжий фарш
Восковые свечи
Картофель
Ложку
Летом на пляжах в СССР было не протолкнуться: загорать у моря наши люди любили. Вот только беда — нос обычно очень быстро обгорал, а солнцезащитного крема в продаже не было. Как выходили из ситуации?
Надевали специальную шляпу с очень длинными полями
Клеили кусок пленки или газеты на нос
Мазали нос сметаной
Носили солнцезащитные очки с треугольником для носа
Современные мастера маникюра были бы в шоке, но в советские времена хозяйки специально царапали кусок мыла ногтями. Для чего они это делали?
Мыло защищало ногти от работы в саду
Запах мыла отпугивал насекомых
Мыло с царапинами лучше оттирало жир с посуды
Мыло помогало снять лак с ногтей
И последний вопрос — для чего хозяйки использовали детскую юлу?
Юлой закручивали волосы в локоны
Юла помогала сверлить отверстия в стенах
Из юлы получался отличный миксер
Юлой наматывали нитку в моток