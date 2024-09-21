«Мужчины — красавцы и настоящие виртуозы»: сотни новосибирцев собрались в центре города — видео

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Люди пришли на выставку военной техники у ГПНТБ

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29 комментариев

На выставке состоялось выступление военного караула

В Новосибирске днем 21 сентября у ГПНТБ собралась огромная толпа. Сегодня на выставке трофейной техники НАТО состоялось показательное выступление военного караула.

— Пришли на выставку первый раз. Посмотрели всю технику, очень понравилось. Очень всё хорошо организовано. Такие выставки очень интересны, особенно для мальчишек. Повезло, что также попали на выступление военных. Мужчины — красавцы, настоящие виртуозы, — поделилась Мария.

Военную технику НАТО привезли 11 сентября, на выставке можно посмотреть на 14 единиц спецтехники. Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях, посмотреть можно и на череп мамонта. Экспозиция продлится с 13 по 22 сентября.

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Комментарии
30
Grape Reflection 🍇
47 минут
Почему караул курскую область не караулит?
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
Чо ткоэ ГэПэНэБэТэ?
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