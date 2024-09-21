«Мужчины — красавцы и настоящие виртуозы»: сотни новосибирцев собрались в центре города — видео

На выставке состоялось выступление военного караула Источник: читатель НГС











В Новосибирске днем 21 сентября у ГПНТБ собралась огромная толпа. Сегодня на выставке трофейной техники НАТО состоялось показательное выступление военного караула.

— Пришли на выставку первый раз. Посмотрели всю технику, очень понравилось. Очень всё хорошо организовано. Такие выставки очень интересны, особенно для мальчишек. Повезло, что также попали на выступление военных. Мужчины — красавцы, настоящие виртуозы, — поделилась Мария.

Источник: читатель НГС