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Развлечения «Грустинка любит вечеринки»: толпа новосибирцев собралась послушать Хабиба на парковке — видео

«Грустинка любит вечеринки»: толпа новосибирцев собралась послушать Хабиба на парковке — видео

Смотрим, как горожане зажигали с певцом

316
6 комментариев

На мероприятие пришли родители с детьми

Толпа новосибирцев собралась на парковке СТЦ «Мега» и зажгла под песни Хабиба, исполнителя хитов «Ягода малинка» и «Грустинка». Посмотрите, как музыкант выступал на сцене.

На мероприятие пришли семьи с детьми, больше всего выступлению радовались малыши. Хабиб сначала спел одну песню, после спустился к фанатам. Одному из них он расписался на руке.

— Спасибо каждому, кто сегодня пришел, родителям отдельное уважение за то, что вы привели своих деток, — сказал певец.

Кстати, Хабиб окончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом до того, как стать музыкантом

Певец исполнил свой трек «Грустинка», публика в восторге

Артист много взаимодействовал с публикой, новосибирцы принесли ему подарки, один плакат он точно забрал с собой

Певец даже исполнил песню «Тополиный пух»

Ранее НГС собрал большую афишу мероприятий на сентябрь в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Хабиб Толпа СТЦ Мега
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Комментарии
6
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
5 минут
Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово — румын. — Так он болгарин... — Да?! А какая разница...
Гость
9 минут
Почему не сообщили заранее ? Что в Меке будет Хабиб ?
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