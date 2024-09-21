«Грустинка любит вечеринки»: толпа новосибирцев собралась послушать Хабиба на парковке — видео

Толпа новосибирцев собралась на парковке СТЦ «Мега» и зажгла под песни Хабиба, исполнителя хитов «Ягода малинка» и «Грустинка». Посмотрите, как музыкант выступал на сцене.
На мероприятие пришли семьи с детьми, больше всего выступлению радовались малыши. Хабиб сначала спел одну песню, после спустился к фанатам. Одному из них он расписался на руке.
— Спасибо каждому, кто сегодня пришел, родителям отдельное уважение за то, что вы привели своих деток, — сказал певец.
Певец исполнил свой трек «Грустинка», публика в восторге
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Ранее НГС собрал большую афишу мероприятий на сентябрь в Новосибирске.
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU