«Грустинка любит вечеринки»: толпа новосибирцев собралась послушать Хабиба на парковке — видео

На мероприятие пришли родители с детьми Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Толпа новосибирцев собралась на парковке СТЦ «Мега» и зажгла под песни Хабиба, исполнителя хитов «Ягода малинка» и «Грустинка». Посмотрите, как музыкант выступал на сцене.

На мероприятие пришли семьи с детьми, больше всего выступлению радовались малыши. Хабиб сначала спел одну песню, после спустился к фанатам. Одному из них он расписался на руке.

— Спасибо каждому, кто сегодня пришел, родителям отдельное уважение за то, что вы привели своих деток, — сказал певец.

Кстати, Хабиб окончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом до того, как стать музыкантом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Певец исполнил свой трек «Грустинка», публика в восторге Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Артист много взаимодействовал с публикой, новосибирцы принесли ему подарки, один плакат он точно забрал с собой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Певец даже исполнил песню «Тополиный пух» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









