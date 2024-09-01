«Ария», Zivert и Колян из «Реальных пацанов»: чем заняться в сентябре в Новосибирске — афиша от НГС

Лето пронеслось одним мигом, на улицах города становится холоднее, всё чаще идут дожди и всё больше хочется остаться дома под одеялом. Но не стоит унывать. НГС подготовил большую афишу, чтобы вы могли ярко и интересно провести первый месяц осени в Новосибирске.
Концерт
На сцену «Подземки» 13 сентября выйдут легендарные AK-47 (18+) вместе с челябинской группой TGK. Билеты на концерт реперов стоят от 2200 рублей.
Исполнитель, чьи треки часто появляются в TikTok, Шайни (16+) поехал в свой первый большой тур. 14 сентября он выступит в Bla Bla Bar — билеты от 399 рублей. Организаторы обещают приглашенных гостей, сюрпризы и крутой визуал.
С туром «18 лет punks not dead» в «Подземку» приезжает подольская группа Йорш (18+). Послушать треки «Андеграунд», «Половинки» и пропеть вместе с музыкантами «пацаны в моем дворе снова слушают КиШа» можно, купив билет от 1500 рублей. Концерт пройдет 14 сентября.
В ДКЖ на сцену выйдет группа «Комиссар» (16+) со своими хитами «Ты уйдешь», «Дрянь», «Королева снежная», «Ты вернешься» и другие. Поп-группа из 90-х выступит 18 сентября, а стоимость билетов начинается от 1500 рублей.
«Ария» (18+) после большого масштабного тура с постановочным шоу решила приехать с новым подарком, который, по словам организаторов, будет подарком для истинных поклонников коллектива. Это будут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции. Билеты стоят от 2500 рублей. Концерты пройдут в «Подземке» 20 и 21 сентября.
Со своими «укулельками» — песенками «на злобу дня» — в «Бродячей собаке» выступит Николай Гринько (12+). Купить билеты можно за 1200 рублей. Музыкант и лидер группы Green приедет в Новосибирск 22 сентября.
В Гастрохолле 26 сентября выступит хип-хоп артист GONE.Fludd (16+), который приезжает со своим новым туром Fluddality Tour. Билеты на исполнителя хитов «Мамбл», «Сахарный человек», «Кубик льда» стоят от 2700 рублей.
В свои 14 лет Milana Star (0+) приедет с концертом «10 лет на сцене». Она выступит в Доме ученых СО РАН 26 сентября и в ККК имени Маяковского 28 сентября. Билеты можно купить от 1400 рублей.
Для любителей кавказского шансона в Bla Bla Bar выступит Ислам Итляшев (6+) с большим сольным концертом. Билеты на мероприятие 26 сентября стоят от 1800 рублей.
Попеть «Хлопай ресницами и взлетай» можно на концерте Братьев Грим (18+). Билет на него стоит 1000 рублей, а пройдет выступление в ресторане «Максимилианс» 27 сентября.
Хиты 2000-х исполнит группа Reflex (12+) в ККК Маяковского 27 сентября. Ирина Нельсон отправляется в юбилейный тур со всеми треками — «Сойти с ума», «НонСтоп», «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз». Билеты стоят от 1500 рублей.
Питерская рок-группа Jane Air (16+) приезжает в бар «Руки Вверх!» с концертом Nu Metal Party. Билеты на концерт стоят от 1600 рублей. А послушать музыкантов можно 27 сентября.
Исполнительница треков «Чак», «Анестезия» и «Life» Zivert (12+) выйдет на сцену «Сибирь-Арены» после продолжительного перерыва. Билет на ее концерт стоит от 2000 рублей и пройдет он 28 сентября.
Российские артисты, которые исполняют поп-музыку на английском, Plazma (18+) выступят в Сплетни бар by Anna Asti. За билеты от 1800 можно услышать их хиты Take My Love, You’ll Never Meet an Angel. Концерт пройдет 28 сентября.
За билет от 1400 рублей можно сходить на концерт молодой альтернатив-метал группы из Санкт-Петербурга iOSTRA (16+). Они выступят в «Подземке» 29 сентября. У музыкантов много каверов, которые завирусились в TikTok, и есть 10 оригинальных синглов.
Театр
В театре имени Сергея Афанасьева 3 сентября пройдет премьера спектакля «Чайки» (16+) по пьесе Антона Павловича Чехова. Сюжет спектакля на сайте не раскрывается. Но, судя по указанным ролям, на сцене появятся герои «Вишневого сада», «Дяди Вани» и «Трех сестер». Билеты стоят от двух тысяч рублей.
В ДКЖ 10 сентября покажут спектакль «Раневская: сквозь смех и слезы» (12+). По сюжету великая советская актриса проживает одинокую старость в своей квартире и вспоминает былую славу. Но вдруг случается неожиданный визит незнакомки, который переворачивает мир актрисы с ног на голову.
На малой сцене «Глобуса» 11 сентября пройдет премьера спектакля «Принц и нищий» (12+) по историческому роману Марка Твена. Зрители театра смогут увидеть захватывающую приключенческую историю о столкновении двух миров — богатства и нищеты, роскоши и лишений, коварства и сострадания. Билеты на сентябрьские спектакли уже закончились. На показ 6 октября можно приобрести билет за 600 рублей.
Большой театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега» пройдет в Новосибирске в пятый раз. Он начнется 13 сентября и закончится 20 сентября. Новосибирцы смогут увидеть семь музыкальных спектаклей ведущих театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все спектакли — 16+, кроме «Рождественской истории» — она 6+.
Николай Наумов (известен по роли Коляна из «Реальных пацанов»), Мария Шекунова и другие актеры выступят 22 сентября на сцене ДКЖ со спектаклем «Большой куш» (12+). Он поставлен по пьесе Ксении Жарковой «Бинго». Главная героиня — кассирша Вера Савичева — выигрывает миллиард рублей в лотерею и ее жизнь кардинально меняется. Билеты обойдутся от 1300 до 5500 рублей.
О жизни хозяйки гостиницы расскажут в спектакле «Трактирщица» (12+), который покажут в ДКЖ 24 сентября. На сцену выйдут Анна Ардова, Гоша Куценко, Григорий Сиятвинда и другие. Цены на билеты на историю о любви и лукавстве на сайте ДКЖ не указаны.
Премьера спектакля «Бесы» (18+) по мотивам романа Федора Достоевского пройдет 20 сентября. Этим спектаклем откроет новый сезон «Красный факел». Билеты на него стоят от 1000 рублей.
Творческая встреча «… И слово было Театр» (16 +) пройдет в театре Афанасьева 20 сентября. На нее придут создатели театра и актеры, которые сыграют фрагменты спектаклей со своими самыми яркими ролями, прочитают стихотворения (в том числе и собственного сочинения), споют свои любимые песни. Билеты стоят от 1500 рублей.
На моноспектакле Максима Аверина «Научи меня жить» (12+) будут стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Роберта Рождественского и Владимира Высоцкого. Также будут песни советских и российских композиторов и видеоряд. Посмотреть его можно будет за билет от 1200 рублей в ДКЖ 27 сентября.
Кутеж
В «Подземке» на 7 сентября запланирован ностальгическая вечеринка Back to 2к17 (16+). Во время фестиваля, который состоит из интерактивов и выступления артистов, организаторы обещают возвращение в атмосферу одного из самых интересных годов. Билет стоит от 450 рублей. А что такое 2к17 и почему по этому году уже тоскуют, НГС рассказывал в этом материале.
Вечеринка «Миссия Любовь» (18+) будет посвящена влюбленности, эмпатии и симпатии. По всей площадке в «Подземке» будут расставлены фотобудки, бирпонги, kiss roulette и тачки с безлимитным попкорном. Билеты стоят от 450 рублей, а пройдет вечеринка 14 сентября.
Фестивали
Традиционный Open Space Picnic (0+) пройдет в НГУ 2 сентября. Во дворике нового корпуса посетителей ждет большая концертная программа, лекции, опыты, интерактивы и розыгрыш призов. Посещение бесплатное.
Посмотреть на уличное огненное шоу «Покрутон» (0+) бесплатно можно 8 сентября на площадке у ГПНТБ. Там выступят городские артисты и от души покрутят огонь. Зрелище бесплатное и начнется в 20:30.
В воскресенье, 8 сентября, Михайловская набережная разделится на пять разных зон: «Русь», «Царская Россия», «СССР», «90-е», «Современность». Там пройдет фестиваль культуры России сквозь время «Непостижимые» (0+). В каждой зоне подготовят интерактивные площадки. Посещение бесплатное.
Традиционный парад студенчества (0+) в этом году, 14 сентября, пройдет на Михайловской набережной. Хедлайнер пока неизвестен, но обещают экспо-зоны, клятву студентов и концерт.
С 13 по 15 сентября в 10-й раз пройдет фестиваль «Книжная Сибирь» (0+). На площадке ГПНТБ посетители смогут посетить книжную ярмарку, посмотреть на итоги общероссийского конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия–2024», побывать на читках произведений современных авторов и презентациях новых книг от ведущих российских издательств.
Любители тяжелой музыки будут два дня подряд собираться в «Подземке». Там пройдет фестиваль «Волчья яма» (18+). Билет на один день стоит 1350, а на оба 2250 рублей. На 13 и 14 сентября в Новосибирск приедут группы из Красноярска, Уфы, Томска, Барнаула, Новокузнецка и Иркутска.
Фестиваль документального кино Beat Weekend в этом году покажет разнообразные фильмы, начиная от биографии французского режиссера Мишеля Гондри до истории создания «Смешариков». В Новосибирске фестиваль пройдет с 18 по 29 сентября. В списке фильмов в этом году: Ник Кейв и The Birthday Party (18+), «Без фильтров» (18+), CEO будущего (18+), Мишель Гондри: DIY (18+).
Классическая музыка
Эстрадный оркестр новосибирской филармонии выступит в концертном зале имени Каца с произведениями Алексея Рыбникова (12+). Билеты на концерт 14 сентября стоят 400 рублей. Дирижером будет новосибирец Виктор Иванов. Прозвучат произведения из «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Тот самый Мюнхгаузен», «Остров сокровищ», «Вам и не снилось».
Также в новосибирской филармонии продолжается цикл концертов к 100-летию со дня рождения Арнольда Каца. 28 сентября на сцену концертного зала Каца выйдет дирижер Юрий Башмет (12+). Совместно с новосибирским академическим симфоническим оркестром и московской скрипкой Валерией Абрамовой прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского. Билеты от 1000 рублей.
Концерт-путешествие и световое гала-шоу «Распахни свои крылья» (16+) пройдет в ККК Маяковского. Организаторы обещают авторскую музыку от лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Билет стоит от 2500 рублей и пройдет концерт 26 сентября.