«Ария», Zivert и Колян из «Реальных пацанов»: чем заняться в сентябре в Новосибирске — афиша от НГС

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На сцену «Подземки» 13 сентября выйдут легендарные AK-47 (18+) вместе с челябинской группой TGK. Билеты на концерт реперов стоят от 2200 рублей.

Исполнитель, чьи треки часто появляются в TikTok, Шайни (16+) поехал в свой первый большой тур. 14 сентября он выступит в Bla Bla Bar — билеты от 399 рублей. Организаторы обещают приглашенных гостей, сюрпризы и крутой визуал.

С туром «18 лет punks not dead» в «Подземку» приезжает подольская группа Йорш (18+). Послушать треки «Андеграунд», «Половинки» и пропеть вместе с музыкантами «пацаны в моем дворе снова слушают КиШа» можно, купив билет от 1500 рублей. Концерт пройдет 14 сентября.

В ДКЖ на сцену выйдет группа «Комиссар» (16+) со своими хитами «Ты уйдешь», «Дрянь», «Королева снежная», «Ты вернешься» и другие. Поп-группа из 90-х выступит 18 сентября, а стоимость билетов начинается от 1500 рублей.

«Ария» (18+) после большого масштабного тура с постановочным шоу решила приехать с новым подарком, который, по словам организаторов, будет подарком для истинных поклонников коллектива. Это будут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции. Билеты стоят от 2500 рублей. Концерты пройдут в «Подземке» 20 и 21 сентября.

Со своими «укулельками» — песенками «на злобу дня» — в «Бродячей собаке» выступит Николай Гринько (12+). Купить билеты можно за 1200 рублей. Музыкант и лидер группы Green приедет в Новосибирск 22 сентября.

В Гастрохолле 26 сентября выступит хип-хоп артист GONE.Fludd (16+), который приезжает со своим новым туром Fluddality Tour. Билеты на исполнителя хитов «Мамбл», «Сахарный человек», «Кубик льда» стоят от 2700 рублей.

В город приедет с концертом Milana Star Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В свои 14 лет Milana Star (0+) приедет с концертом «10 лет на сцене». Она выступит в Доме ученых СО РАН 26 сентября и в ККК имени Маяковского 28 сентября. Билеты можно купить от 1400 рублей.

Для любителей кавказского шансона в Bla Bla Bar выступит Ислам Итляшев (6+) с большим сольным концертом. Билеты на мероприятие 26 сентября стоят от 1800 рублей.

Попеть «Хлопай ресницами и взлетай» можно на концерте Братьев Грим (18+). Билет на него стоит 1000 рублей, а пройдет выступление в ресторане «Максимилианс» 27 сентября.

Хиты 2000-х исполнит группа Reflex (12+) в ККК Маяковского 27 сентября. Ирина Нельсон отправляется в юбилейный тур со всеми треками — «Сойти с ума», «НонСтоп», «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз». Билеты стоят от 1500 рублей.

Питерская рок-группа Jane Air (16+) приезжает в бар «Руки Вверх!» с концертом Nu Metal Party. Билеты на концерт стоят от 1600 рублей. А послушать музыкантов можно 27 сентября.

Исполнительница треков «Чак», «Анестезия» и «Life» Zivert (12+) выйдет на сцену «Сибирь-Арены» после продолжительного перерыва. Билет на ее концерт стоит от 2000 рублей и пройдет он 28 сентября.

Российские артисты, которые исполняют поп-музыку на английском, Plazma (18+) выступят в Сплетни бар by Anna Asti. За билеты от 1800 можно услышать их хиты Take My Love, You’ll Never Meet an Angel. Концерт пройдет 28 сентября.