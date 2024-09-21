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Развлечения тест Ответьте на 10 простых вопросов и узнайте свой внутренний возраст: психологический тест

Ответьте на 10 простых вопросов и узнайте свой внутренний возраст: психологический тест

Сейчас узнаем, кто тут молодежь, а кому нужно чаще отдыхать

601
4 комментария

Яркая одежда, знаете ли, еще ни о чем не говорит

Самый простой способ определить свой психологический возраст — это ответить на простой вопрос: «Как вы думаете, сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?» Но люди не всегда могут объективно оценить свой психологический возраст и часто любят молодиться. Поэтому психологи стали придумывать специальные тесты, чтобы люди могли понять, совпадает ли их реальный возраст с психологическим. Как думаете, вам всё еще 18, или пора бы уже на заслуженный отдых?

ТЕСТПройден 164 раза
1 / 10

Вы еще заводите будильник?

  • Какой будильник? Мне некуда торопиться!

  • Я прекрасно встаю и без будильника

  • Спасибо, что напомнили, надо завести

  • У меня бессонница

2 / 10

Вечер пятницы. Друзья зовут вас немного покутить. Ваши действия?

  • Хо-хо, в любой момент!

  • Это я всех и зову!

  • Вообще-то у меня уже были другие планы, надо заранее договариваться

  • Смотря что за заведение

3 / 10

Сколько времени вам нужно, чтобы собраться в путешествие?

  • Да у меня уже всё собрано, поехали

  • Все мои путешествия заканчиваются в огороде

  • Погнали! Зубную щетку куплю по пути

  • Так. Ну надо хотя бы путевки посмотреть

4 / 10

Вы часто завидуете другим людям?

  • Каким таким другим людям?

  • Нет, вообще никому

  • Иногда бывает

  • Это всего лишь повод для роста

5 / 10

У вас наверняка тоже есть как минимум одна черта, которой завидуют другие. Что это за черта?

  • Целеустремленность

  • Терпение

  • Умение выкручиваться из любой ситуации

  • Наверное, моему остроумию

6 / 10

Насколько верно для вас утверждение «Моя интуиция никогда не подводит»?

  • Вообще не верно, всегда подводит

  • Нууу… Я бы не стал(а) ей слишком доверять

  • Всё делаю интуитивно и не жужжу

  • Давно не опираюсь на интуицию

7 / 10

Будущее кажется вам благоприятным и позитивным?

  • Да куда уж там

  • Конечно! Впереди только лучшее

  • Каждый сам делает свое будущее

  • Очень хочется в это верить, но не всё зависит только от меня

8 / 10

Какое из следующих выражений вам наиболее свойственно?

  • Обожаю, когда…

  • Я же тебе говорю…

  • Я понимаю, что…

  • Ну, ясно, что…

9 / 10

Как вы относитесь к людям, чьи взгляды не совпадают с вашими?

  • Смотрю на них с осторожностью

  • Нормально, каждый имеет право на собственное мнение

  • В смысле не совпадают?

  • Я бы им сильно не доверял(а)

10 / 10

Насколько верно для вас утверждение «Мне доставляет удовольствие решение различных задач и проблем»?

  • А кто еще их решит, если не я?

  • Ну, если мне их доверяют, постараюсь сделать всё в лучшем виде

  • Только обратитесь — сделаю всё в лучшем виде

  • Ой, вообще не про меня

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Тест Психология Возраст Развлечения
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Комментарии
4
веснушка
7 минут
А где, собственно, вопросы? видимо я ещё по возрасту дошколяр...
Barmaleя
6 минут
Мне, согласно тестам, от 33 до 42 (чуть не вдвое меньше), хотя вариантов ответов, которые я бы дала, кое-где нет. К путешествиям собираюсь долго и тщательно, тусовки не люблю и пр.
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