Смелым судьба помогает: значение карты Таро Колесо Фортуны в раскладах на любовь и работу

Одно из значений карты — счастливое стечение обстоятельств Источник: Елизавета Горячева / NGS/RU











Одна из самых загадочных карт в колоде Таро — Колесо Фортуны. Она указывает на неизбежность, власть судьбы и карму. Аркан может и предупреждать о внезапной удаче, и о грядущем провале. Рассказываем подробнее о значении карты.

Общее значение

Как правило, если в раскладах выпадает карта Колеса Фортуны, она указывает на стечение благоприятных обстоятельств, которыми нужно воспользоваться как можно скорее. Также показывает удачу и везение. Колесо Фортуны может предсказать переломный момент или то, что человеку нужно разгадать некую загадку, которая поможет улучшить ситуацию.

Важно понимать, что в аркан предупреждает о том, что вопрошающий сейчас не может повлиять на проблему своими активными действиями. Стоит довериться судьбе и принять то, что она дает. Иногда, если гадающему выпадает эта карта, она означает, что ему нужно проявить свою смелость, и тогда судьба поможет ему.

В раскладах стоит трактовать значение аркана вместе с соседними картами. В некоторых случаях Колесо Фортуны предупреждает и о неприятных случайностях, которые могут серьезно навредить.

Значение в любви

Карта показывает, что сейчас человек чувствует, что ничего не может поменять в своей личной жизни — выйти из тупиковых отношений или найти партнера. Но предпринимать каких-то действий не стоит, потому что судьба сама все решит, и гадающий получит то, что ему нужно.

Если человек находится в долгих отношениях, то Колесо Фортуны может сигнализировать о том, что можно расслабиться и отпустить контроль. Все идет своим чередом, со временем страсть уходит, и не стоит делать из этого трагедию. Пришло время наслаждаться моментом. Но важно и смотреть на окружающие карты в раскладе: например, в сочетании с картой Дьявола Колесо Фортуны может предупреждать о тяжелых, так называемых «кармических» отношениях, которые доставляют боль, но не отпускают партнеров.

Значение в работе

Колесо Фортуны может быть предвестником повышения по службе, премии или удачной сделки. Также аркан предупреждает о том, что человек двигается в правильном направлении. Возможна случайная встреча, благодаря которой удастся сменить сферу деятельности.

Карта в некоторых случаях показывает на нестабильность потенциального места работы: частая смена сотрудников, изменения юридического лица, задержки заработной платы. В то же время, если рядом с Колесом Фортуны выпали удачные карты, это сигнализирует об удачных переменах и росте компании или карьеры в ней.