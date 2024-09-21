НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

зап.

 746мм 96%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Автохамы Новосибирска — как припарковался нумеролог

Что интересного в стране
Реформа довела до СИЗО
Обзор хороших детсадов
Пшеница полегла
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Из хлама на рок-сцену
Новости в Telegram
Развлечения Эзотерика и магия Смелым судьба помогает: значение карты Таро Колесо Фортуны в раскладах на любовь и работу

Смелым судьба помогает: значение карты Таро Колесо Фортуны в раскладах на любовь и работу

Карта предупреждает о переменах

318
2 комментария

Одно из значений карты — счастливое стечение обстоятельств

Одна из самых загадочных карт в колоде Таро — Колесо Фортуны. Она указывает на неизбежность, власть судьбы и карму. Аркан может и предупреждать о внезапной удаче, и о грядущем провале. Рассказываем подробнее о значении карты.

Общее значение

Как правило, если в раскладах выпадает карта Колеса Фортуны, она указывает на стечение благоприятных обстоятельств, которыми нужно воспользоваться как можно скорее. Также показывает удачу и везение. Колесо Фортуны может предсказать переломный момент или то, что человеку нужно разгадать некую загадку, которая поможет улучшить ситуацию.

Важно понимать, что в аркан предупреждает о том, что вопрошающий сейчас не может повлиять на проблему своими активными действиями. Стоит довериться судьбе и принять то, что она дает. Иногда, если гадающему выпадает эта карта, она означает, что ему нужно проявить свою смелость, и тогда судьба поможет ему.

В раскладах стоит трактовать значение аркана вместе с соседними картами. В некоторых случаях Колесо Фортуны предупреждает и о неприятных случайностях, которые могут серьезно навредить.

Значение в любви

Карта показывает, что сейчас человек чувствует, что ничего не может поменять в своей личной жизни — выйти из тупиковых отношений или найти партнера. Но предпринимать каких-то действий не стоит, потому что судьба сама все решит, и гадающий получит то, что ему нужно.

Если человек находится в долгих отношениях, то Колесо Фортуны может сигнализировать о том, что можно расслабиться и отпустить контроль. Все идет своим чередом, со временем страсть уходит, и не стоит делать из этого трагедию. Пришло время наслаждаться моментом. Но важно и смотреть на окружающие карты в раскладе: например, в сочетании с картой Дьявола Колесо Фортуны может предупреждать о тяжелых, так называемых «кармических» отношениях, которые доставляют боль, но не отпускают партнеров.

Значение в работе

Колесо Фортуны может быть предвестником повышения по службе, премии или удачной сделки. Также аркан предупреждает о том, что человек двигается в правильном направлении. Возможна случайная встреча, благодаря которой удастся сменить сферу деятельности.

Карта в некоторых случаях показывает на нестабильность потенциального места работы: частая смена сотрудников, изменения юридического лица, задержки заработной платы. В то же время, если рядом с Колесом Фортуны выпали удачные карты, это сигнализирует об удачных переменах и росте компании или карьеры в ней.

Если вы недавно увлекаетесь Таро, то посмотрите на простые схемы раскладов на любовь. Они подойдут даже новичкам.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Таро Гадание Судьба Расклад Таро
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
44 минуты
Чушь выходного дня пошла...
Гость
23 минуты
Мне из общей колоды гораздо существенней поможет карта с депозитом.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

FronT,51

viktor krikauzou,42

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Ок,52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление