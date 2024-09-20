Не бери чужое: сонники объяснили, к чему снятся деньги

Важную роль играет то, какие именно деньги вам приснились Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, почему могут присниться деньги. Многое зависит от обстоятельств и состояния купюр.

По соннику Ванги, найденные и присвоенные деньги могут говорить о будущих проблемах и опасном риске. А вот если вам в руки дают купюры, то это уже хороший знак! Ждите большую удачу.

Сонник Миллера также говорит, что полученные от кого-то деньги сулят исполнение заветного желания. А если купюры вы потеряли, то ждите неудачу. Берете во сне деньги в долг — это знак, что стоит поменьше тратить и более внимательно относиться к любым расходам.

Если во сне вы получили золотые монеты, то, по соннику Цветкова, ждите беды, если серебряные — то придется скоро поплакать. Удалось вернуть долг — значит, скоро разрешаться проблемы со здоровьем.