Поцелуй с незнакомкой — к удаче: сонники объяснили, к чему может присниться женщина

При толковании нужно обращать внимание на детали Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, почему может присниться женщина. Трактовать такое сновидение можно по-разному, и для мужчин поцелуй с незнакомкой может принести большую удачу.

По соннику Цветкова важно обратить внимание на возраст женщины. Если приснилась старуха, то жди скандалов, молодая незнакомка — искушение, а очень красивая женщина может говорить о новых возможностях.

Если женщина ревнует мужа во сне к незнакомке, то по соннику Миллера, можно ждать скандалов и неприятностей в семейной жизни. Для мужчин поцелуй с незнакомкой во сне может говорить о будущей удаче и неожиданной радости.

По китайскому соннику большое значение играют детали. Если девушка мокрая, то человек слишком эмоционален, нужно больше рациональности в жизни. Если незнакомка хитрит, то возможно кто-то из близкого окружения может вас предать или обмануть.