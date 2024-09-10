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Развлечения Поцелуй с незнакомкой — к удаче: сонники объяснили, к чему может присниться женщина

Поцелуй с незнакомкой — к удаче: сонники объяснили, к чему может присниться женщина

Многое зависит от возраста приснившейся

538
3 комментария

При толковании нужно обращать внимание на детали

Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, почему может присниться женщина. Трактовать такое сновидение можно по-разному, и для мужчин поцелуй с незнакомкой может принести большую удачу.

По соннику Цветкова важно обратить внимание на возраст женщины. Если приснилась старуха, то жди скандалов, молодая незнакомка — искушение, а очень красивая женщина может говорить о новых возможностях.

Если женщина ревнует мужа во сне к незнакомке, то по соннику Миллера, можно ждать скандалов и неприятностей в семейной жизни. Для мужчин поцелуй с незнакомкой во сне может говорить о будущей удаче и неожиданной радости.

По китайскому соннику большое значение играют детали. Если девушка мокрая, то человек слишком эмоционален, нужно больше рациональности в жизни. Если незнакомка хитрит, то возможно кто-то из близкого окружения может вас предать или обмануть.

Ранее сонники объяснили, почему может присниться змея.

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Комментарии
3
Гость
10 сентября 2024, 07:25
народная примета: появление бабы в жизни мужчины - к серьезному. ухудшению его благосостояния
Гость
10 сентября 2024, 08:03
Если приснилось, что ласточки летят хвостами вперед - это к повышению зарплаты...
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