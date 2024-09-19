Сибирячка обвинила магазин в том, что букет белых роз стал грязным на кладбище

Сибирячку возмутило, что белые розы почернели спустя месяц Источник: Anastasia Sh / Flamp.ru











Жительница Новосибирска Анастасия обвинила магазин в том, искусственные розы для кладбища стали грязными после того, как месяц пролежали на кладбище. Соответствующий отзыв появился на портале «Flamp».

Сибирячка заявила, что потратила 10 тысяч рублей в магазине «Мир инструмента и крепежа». Несмотря на название, здесь продаются не только инструменты, но и искусственные цветы. Анастасия купила большой букет белых роз и отнесла его на кладбище – на могилку к близким.

— Когда я вернулась на кладбище через месяц – я была шокирована: все белые розы стали грязно-серого цвета и были полностью испорчены. Я ожидала, что они будут более устойчивы к погодным условиям и сохранят свой вид, но это оказалось не так, — написала возмущенный отзыв девушка.

Анастасия пошла разбираться в магазин, но там, по её словам, ей ничем не смогли помочь.

— Это не просто потерять деньги, это также потерять время и надежды, которые я связывала с этими цветами. Это было не просто покупка, а инвестиция в память и уважение к моим близким, — считает сибирячка.

Вот так выглядел букет на момент покупки Источник: Anastasia Sh / Flamp.ru











Корреспондент НГС связался с магазином «Мир инструмента и крепежа». Представители торговой точки заявили, что знают об этой ситуации, но не согласны с обвинениями Анастасии.

— Это латексные розы. Они пролежали на кладбище месяц. Там же пыль, дождей много было. Естественно они замарались, но их можно помыть, — объяснили в магазине.

Представители магазина при этом отметили, что Анастасия лукавит, когда говорит, что потратила на букет 10 тысяч рублей. По их данным, белые розы обошлись девушке максимум в 4 тысячи.