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Развлечения Экс-полицейский споет песни перед толпой детей в новосибирской МЕГЕ — вы удивитесь, но это Хабиб

Экс-полицейский споет песни перед толпой детей в новосибирской МЕГЕ — вы удивитесь, но это Хабиб

Мероприятие состоится в субботу

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11 комментариев

Во сколько певец выйдет на сцену — не уточняется

В субботу, 21 сентября, Новосибирске пройдёт детская «МЕГАдискотека» (0+), хедлайнером которой станет певец Хабиб, исполнитель песен «Ягода малинка», «Грустинка» и других.

Развлекательная программа пройдёт с 13:00 до 15:00 в ТРЦ «Мега». Во сколько на сцену выйдет Хабиб — не уточняется.

Хабиб Шарипов родился в 1990 году. Как сообщало «РИА Новости», будущий артист закончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом. После этого он начал заниматься музыкой.

Хабиб Шарипов родился в Казани в 1990 году. После школы он закончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом. Однако затем молодой человек решил связать жизнь с музыкой, так как еще в юности сочинял песни для друзей и исполнял каверы.

Мероприятие проведут Алё-Алёна и Кирилл Рассказкин, ведущие «Детского радио» Также выступит детская группа «Рили».

Ранее НГС собрал большую афишу мероприятий на сентябрь в Новосибирске.

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Комментарии
11
o191ku$
18 сентября 2024, 13:15
Его аудитория, это школота мелкая. На большее не тянет!
Гость
18 сентября 2024, 13:13
Хто это? Давай до свидания!
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