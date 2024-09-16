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Развлечения Новосибирец продает «Комсомолку» 1941 года — за старинную газету он хочет квартиру в Москве

Новосибирец продает «Комсомолку» 1941 года — за старинную газету он хочет квартиру в Москве

По его словам, издание оригинальное

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19 комментариев

Цена старинной газеты не указана в объявлении

Житель Новосибирской области выставил на продажу газету «Комсомольская правда», выпущенную от 24 июня 1941 года. Он утвержден, что владеет подлинником, и готов отдать газету за квартиру в Москве.

Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте «Авито» 22 августа.

— Газета 1 первый выпуск после начала ВОВ, — сказано в объявлении. — Газета оригинальная! Состояние идеальное, не высохшая.

В объявлении указано, что потенциальный покупатель может проверить товар, но в присутствии владельца. Последний попросил предлагать за коллекционную газету «только адекватную цену».

— Обмен на квартиру в Москве, — сообщил продавец.

В объявлении имеется фотография старинного издания. Судя по всему, в газете приведено выступление по радио зампредседателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

— Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города, — сказано в издании.

Цена старинного издания не указано. Вместе с тем подобную газету также продают в других регионах России. Так, купить «Комсомольскую правду» 1941 года можно за 25 тысячи рублей в Москве, за 900 рублей — в Омской области.

В середине сентября жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию банкнот с Олимпиады в Сочи. Ее стоимость достигает 3 миллионов рублей.

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Комментарии
19
user_unknown
16 сентября 2024, 17:51
продавать можно хоть за 100 миллионов долларов, но вот кто ж купит... Продаю пыль из под шкафа или обменяю на золото весом 1 к 1.
Звездолет Сигареты Вега
16 сентября 2024, 17:48
Продешевил. Только за апартаменты в Нью-Йорке, и пожизненное содержание владельца бабушкиной собственности.
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