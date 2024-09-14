Новосибирцы скупают билеты на «Щелкунчика» в НОВАТе — во сколько обойдется поход в театр

Премьера балета запланирована на 3 и 4 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском театре оперы и балеты началась продажа билетов на предстоящий балет «Щелкунчик». Премьера запланирована на 3 и 4 октября. Из-за того, что первые представления проходят не в предновогодний сезон, цены на билеты приемлемые. НГС изучил афишу театра и выяснил, во сколько обойдется поход на балет.

Так, судя по данным, опубликованным на сайте НОВАТа, минимальная цена билета начинается от 1500 рублей. За эту суммы вы можете рассчитывать на места в середине зала, партере и бельэтаже. Самые дорогие билеты стоят по 5000 рублей с человека. За эту суммы вы получите места в первом ряду в партере.

Отметим, что на сайте есть несколько билетов по 500 рублей, они предназначены для людей с ограниченными возможностями. Судя по данным сайта, половина всех мест в зале уже раскуплена.

Пока неизвестно, сколько будут стоить билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Редакция НГС направила официальный запрос с просьбой проинформировать о стоимости билетов и старте продаж на Новый год.