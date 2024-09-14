Мистицизм и независимость: характеристика знаков Зодиака Рыбы, Рак и Скорпион

Представители водных знаков Зодиака считаются активными людьми, всегда готовыми к приключениям. В списке с Раками и Рыбами оказались и Скорпионами, которых в соцсетях часто называют самым сложным знаком Зодиака, особенно в отношениях. Но справедливы ли эти стереотипы? Подробнее о представителях водной стихии рассказала новосибирский астролог Юрия Тарантина.
Общая характеристика
Стихия Воды связана с эмоциями, духовными практиками, движением энергии через передачу знаний. Люди Воды отличаются большой интуицией и сентиментальностью. Особое влияние водной стихии на человека делает его творческим и романтичным, способным развивать свои таланты, чувствовать, предвидеть и впечатляться увиденным на долгое время. Представители знаков Воды — проводники в духовный мир.
Совместимы с представителями стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)
Рак
Рак (санскрит — Карка) — подвижный водный женский знак.
Планета управитель — Юпитер (Гуру, Брихаспати).
Четвертый дом — Дом матери и недвижимости — символ Рака.
Эмоциональный, чувствительный характер. Раки очень привязаны к семье. Их лучше не выводить из себя, так как есть шанс услышать о себе много интересного. Склонны к философии, мистицизму. Консервативны, привязаны к традициям. Застенчивы, сдержанны, проницательны. В их жизни очень важны чувства.
Ключевое слово — эмоции.
Камни — жемчуг, перламутр, лунный камень.
Скорпион
Скорпион (санскрит — Вришчека) — неподвижный женский знак.
Планета управитель — Марс (Мангала).
Восьмой Дом — дом оккультных практик и познания себя — символ Скорпиона.
Связан с духовностью и внутренней силой. Могут жить в экстремальных условиях, связанными с трудностями и испытаниями. Мистики и практики. Саркастичны, проницательны и умны. Очень привлекательны, имеют утончённую соблазнительную внешность. Независимы и тяжело меняют свои взгляды. Обладают хорошей интуицией.
Ключевое слово — трансформация.
Камни — коралл, рубин.
Рыбы
Рыбы (санскрит — Мина) — водный двойственный женский знак.
Планета управитель — Юпитер (Гуру, Брихаспати).
Двенадцатый дом — Дом потерь и духовного просветления — символ Рыб.
Единственный знак в зодиакальном круге, существующий не воздухе, а в другой стихии — в воде.
Философы — одной ногой уже в энергиях нового измерения. Живут в своей реальности, часто непрактичны, при этом обладают достаточной внутренней силой. Эмоциональны и чувствительны, легко поддаются влиянию других. Филантропы — любят делать добро Рыбы — знак путешественников, дающий любовь к смене места жительства.
Ключевое слово — сострадание.
Камни — желтый топаз, аквамарин.
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