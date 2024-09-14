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Развлечения Эзотерика и магия Мистицизм и независимость: характеристика знаков Зодиака Рыбы, Рак и Скорпион

Мистицизм и независимость: характеристика знаков Зодиака Рыбы, Рак и Скорпион

Они относятся к представителям водной стихии

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4 комментария

Водные знаки отличаются интуицией и сентиментальностью

Представители водных знаков Зодиака считаются активными людьми, всегда готовыми к приключениям. В списке с Раками и Рыбами оказались и Скорпионами, которых в соцсетях часто называют самым сложным знаком Зодиака, особенно в отношениях. Но справедливы ли эти стереотипы? Подробнее о представителях водной стихии рассказала новосибирский астролог Юрия Тарантина.

Общая характеристика

Стихия Воды связана с эмоциями, духовными практиками, движением энергии через передачу знаний. Люди Воды отличаются большой интуицией и сентиментальностью. Особое влияние водной стихии на человека делает его творческим и романтичным, способным развивать свои таланты, чувствовать, предвидеть и впечатляться увиденным на долгое время. Представители знаков Воды — проводники в духовный мир.

Совместимы с представителями стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Рак

Рак (санскрит — Карка) — подвижный водный женский знак.

Планета управитель — Юпитер (Гуру, Брихаспати).

Четвертый дом — Дом матери и недвижимости — символ Рака.

Эмоциональный, чувствительный характер. Раки очень привязаны к семье. Их лучше не выводить из себя, так как есть шанс услышать о себе много интересного. Склонны к философии, мистицизму. Консервативны, привязаны к традициям. Застенчивы, сдержанны, проницательны. В их жизни очень важны чувства.

Ключевое слово — эмоции.

Камни — жемчуг, перламутр, лунный камень.

Скорпион

Скорпион (санскрит — Вришчека) — неподвижный женский знак.

Планета управитель — Марс (Мангала).

Восьмой Дом — дом оккультных практик и познания себя — символ Скорпиона.

Связан с духовностью и внутренней силой. Могут жить в экстремальных условиях, связанными с трудностями и испытаниями. Мистики и практики. Саркастичны, проницательны и умны. Очень привлекательны, имеют утончённую соблазнительную внешность. Независимы и тяжело меняют свои взгляды. Обладают хорошей интуицией.

Ключевое слово — трансформация.

Камни — коралл, рубин.

Рыбы

Рыбы (санскрит — Мина) — водный двойственный женский знак.

Планета управитель — Юпитер (Гуру, Брихаспати).

Двенадцатый дом — Дом потерь и духовного просветления — символ Рыб.

Единственный знак в зодиакальном круге, существующий не воздухе, а в другой стихии — в воде.

Философы — одной ногой уже в энергиях нового измерения. Живут в своей реальности, часто непрактичны, при этом обладают достаточной внутренней силой. Эмоциональны и чувствительны, легко поддаются влиянию других. Филантропы — любят делать добро Рыбы — знак путешественников, дающий любовь к смене места жительства.

Ключевое слово — сострадание.

Камни — желтый топаз, аквамарин.

Новосибирский астролог Анастасия Першина ранее составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь. Читайте, чего стоит ждать до конца месяца.

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Комментарии
4
mr.Mister.
14 сентября 2024, 09:39
Умеют ли люди летать с философской точки зрения?? Что говорят знаки зодиака на это!? Наша жизнь субъективна ли?
Гость
14 сентября 2024, 09:22
МРАКОБЕСЫ!!!!
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