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Развлечения «20 минут, потом затихло»: сибиряк сделал снимок северного сияния на Алтае — рассматриваем фото

«20 минут, потом затихло»: сибиряк сделал снимок северного сияния на Алтае — рассматриваем фото

Космическое явление заметили в нескольких регионах России

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1 комментарий

Сибиряк сделал снимок в Барнауле

Вечером 12 сентября в Алтайском крае заметили полярное сияние. Фотографии космического явления сделал житель Барнаула Михаил Смирнов — он поделился с редакцией НГС снимками.

— Сияние было видно 20 минут, потом оно затихло, — сообщил мужчина. — Розовый и немного зеленый.

Небо окрасилось в розовый и зеленый

Сибиряк объяснил, что сфотографировал явление в 22:50 часов. Ранее полярное сияние он видел весной, 12 мая.

В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» во «ВКонтакте» также публикуют снимки сияния. Подписчики паблика в комментариях сообщили, что явление заметили в Мурманске, Омске и других.

Фотографию также сделала жительница Томской области Елена Успенская. Она объяснила НГС, что кадр снят 12 сентября в период с 22:40 до 23:20 часов.

Сияние заметили в нескольких регионах страны

В августе жители Новосибирска видели северное сияние. Небо окрасилось в необычный цвет также в Сузунском, Ордынском и Новосибирском районах.

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Северное сияние Полярное сияние Алтайский край Алтай
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Комментарии
1
Гость
13 сентября 2024, 01:13
Пик солнечной активности еще не достигнут, он будет в следующем году. Вот тогда сияния эти не то что на Алтае, в Ташкенте видны будут.
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