«20 минут, потом затихло»: сибиряк сделал снимок северного сияния на Алтае — рассматриваем фото

Вечером 12 сентября в Алтайском крае заметили полярное сияние. Фотографии космического явления сделал житель Барнаула Михаил Смирнов — он поделился с редакцией НГС снимками.
— Сияние было видно 20 минут, потом оно затихло, — сообщил мужчина. — Розовый и немного зеленый.
Сибиряк объяснил, что сфотографировал явление в 22:50 часов. Ранее полярное сияние он видел весной, 12 мая.
В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» во «ВКонтакте» также публикуют снимки сияния. Подписчики паблика в комментариях сообщили, что явление заметили в Мурманске, Омске и других.
Фотографию также сделала жительница Томской области Елена Успенская. Она объяснила НГС, что кадр снят 12 сентября в период с 22:40 до 23:20 часов.
В августе жители Новосибирска видели северное сияние. Небо окрасилось в необычный цвет также в Сузунском, Ордынском и Новосибирском районах.