«20 минут, потом затихло»: сибиряк сделал снимок северного сияния на Алтае — рассматриваем фото

Сибиряк сделал снимок в Барнауле Источник: Михаил Смирнов











Вечером 12 сентября в Алтайском крае заметили полярное сияние. Фотографии космического явления сделал житель Барнаула Михаил Смирнов — он поделился с редакцией НГС снимками.

— Сияние было видно 20 минут, потом оно затихло, — сообщил мужчина. — Розовый и немного зеленый.

Небо окрасилось в розовый и зеленый Источник: Михаил Смирнов











Сибиряк объяснил, что сфотографировал явление в 22:50 часов. Ранее полярное сияние он видел весной, 12 мая.

В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» во «ВКонтакте» также публикуют снимки сияния. Подписчики паблика в комментариях сообщили, что явление заметили в Мурманске, Омске и других.

Фотографию также сделала жительница Томской области Елена Успенская. Она объяснила НГС, что кадр снят 12 сентября в период с 22:40 до 23:20 часов.

Сияние заметили в нескольких регионах страны Источник: Елена Успенская, AstroAlert | Наблюдательная астрономия/ vk.com









