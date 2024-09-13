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Развлечения Эзотерика и магия Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог

Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог

Некоторые боятся неприятностей в эти даты

1 926
5 комментариев

А вы верите в приметы?

Если 13-е число любого месяца выпадает на пятницу, то суеверные люди считают, что день будет очень неудачным. Некоторые думают, что в эту дату может происходить только плохое. Кто-то считает день обычным, а кто-то даже счастливым. Например, нумеролог из Бердска Алина Шадрина вышла замуж именно в пятницу 13-е. Читайте в ее авторской колонке рекомендации о том, что делать в эту дату.

Если забить в поисковик «пятница 13», первая же статья начинается с фразы «день неприятностей, распространенный многим суевериям и мифам». Дата, которая окутана разными поветриями, домыслами. Многие знают, что пятница 13-е — это плохой день, просто потому, что все так говорят.

На самом деле, в православии считается, что Ева вкусила запретный плод в пятницу 13-е, Иисуса распяли в пятницу, а Иуда был 13-м апостолом. Люди знают, что в этот день нужно быть аккуратным, остерегаться подвохов, быть готовым к сложностям. 13-й аркан в Таро — это аркан Смерть, а древние римляне считали, что сама смерть спускается на землю за душами в пятницу 13-е. Шабаш насчитывал 13 ведьм, а имя человека, состоящее из 13 букв, было меткой Дьявола.

Я хочу развеять мифы об этой дате! Кстати, почти восемь лет назад, именно в пятницу 13-е, я вышла замуж. И вы не поверите, я там до сих пор, и мой брак крепкий, и удачный.

Пятница 13-е благоприятный день, уже хотя бы потому, что пятница во всех системах счисления — день девочек. День, когда нужно дарить любовь всему миру и себе в первую очередь. Сама по себе цифра 13 имеет сакральное значение, она несет в себе перемены и трансформации, но очень важно понимать, что исключительно положительные. А пятница — день конца недели, добрый, пропитанный энергией любви, легкости и спокойствия. В этот день часто люди встречают свою любовь и получают обстоятельства, которые помогают разрешить сложности. Я хочу порекомендовать акцентировать внимание на положительных вещах, собирать положительные моменты и создавать обстоятельства, которые будут вызывать положительные эмоции. Если искать в пятнице 13-е негатив, то он найдется. Если искать положительные события, то найдете их.

В пятницу 13-е можно начать подготовку к лунному затмению, которое будут 18 сентября. Ставить цели, медитировать на желания, выполнять различные практики, успокаивающие ваше состояние. Вообще, эти рекомендации актуальны для любого тревожного дня.

А еще, пятница 13-е это день, действиями в который вы закладываете фундамент удачи на будущее.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Нумерология Пятница 13-е Дата Суеверия
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Комментарии
5
Светлана В-ва
13 сентября 2024, 08:41
да ужастик такой есть, оттуда и прилепилось.
NaTaSHka
13 сентября 2024, 09:41
Ставить цели, медитировать на желания...С дуба рухнула?
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