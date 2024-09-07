Черная карта: значение аркана Смерть в раскладах Таро на любовь и работу

Смерть — 13-й аркан Таро Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Увидев в раскладе Таро карту Смерть новички пугаются — неужели, ничего хорошего уже не ждет? На самом деле такие мысли напрасны, ведь, как правило, аркан указывает на начало благоприятной трансформации, даже если ей предшествует тяжелый разрыв. Рассказываем подробнее о значении карты.

Общее значение

Карта Смерть указывает на окончание какого-либо периода или процесса, о чем именно речь — покажут окружающие карты. Аркан предвещает логичный исход чего-то, что изжило себя. Все давно подходило к концу, и сам гадающий знал это, но, возможно, не хотел верить. Поэтому карта показывает, что человеку нужно принять перемены, чтобы в будущем быть готовым пустить в свою жизнь что-то новое.

Значение в любви

В раскладах на отношения Смерть означает либо на существенные изменения в паре, либо на расставание. Как правило, разрыв в такой ситуации происходит после долгого периода, во время которого между партнерами было недопонимание и ссоры. Оба поняли, что по каким-то причинам не подходят друг другу. Чувства иссякли, будущего у этого союза нет, и поэтому люди спокойно решают идти дальше каждый своей дорогой.

Также аркан Смерть может указывать на то, что в паре произойдут события, после которых отношения сохранятся, но больше не будут прежними. Например, человек может узнать об измене партнера, тайной семье, темном прошлом или проблемах в настоящем. Например, в сочетании с картой Дьявола Смерть предупреждает об опасных увлечениях или зависимости.

Очень редко карта указывает на скорое рождение ребенка, так как из-за него происходит трансформация обоих партнеров и их привычного уклада жизни.

При гадании на потенциального партнера карта может показывать роковую женщину или мужчину, обладающего природным магнетизмом. Рядом с таким человеком сложно мыслить здраво. Еще это может быть партнер, который занимается чем-то опасным или регулярно имеет дело со смертью.

Значение в работе

В карьере и бизнесе Смерть также может указывать на скорые перемены — увольнение или повышение по должности. Аркан предупреждает о серьезных перестановках в коллективе, смене руководства, изменении графика.

Некоторым карта выпадает в раскладах перед отпуском. Также Смерть может показывать сильный стресс на работе, который может привести к выгоранию, особенно в сочетании с Десяткой Мечей.