«Остались только уши»: на очень худую жену Цекало обрушилась критика

33-летняя жена Александра Цекало опубликовала видео в откровенном нижнем белье, показав худую фигуру.
— Ненавижу, когда на меня пялятся, но могу это понять, — написала Дарина.
Пользователи заметили, как сильно похудела Дарина Эрвин и предположили, что у нее расстройство пищевого поведения.
— От вас остались только уши, — пишет Тина Бочарова.
— Вам шла полнота больше, — говорит пользователь Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ) c ником set6i.
— В смысле? Такая сочная девушка была, — разочаровано сообщает Альбина.
— Боже, что вы с собой сделали, вы ж такая красотка были аппетитная! — написала Алексис.
— Зачем писать негатив? Человек с расстройством пищевого поведения все равно вас не услышит. Ему кажется, что все нормально, что он просто стройный и красивый. А может быть, даже видит себя толстым, — вступилась за Дарину подписчица.
Зрителей действительно можно понять: возникает ощущение, что скоро от Дарины Эрвин совсем ничего не останется, от округлых форм художницы нет и следа. При том, что пышные изгибы женского тела, одна из любимых тем ее картин.
Ходят слухи, что Дарина похудели при помощи «Оземпика», модного среди звезд препарата для диабетиков. НГС уже писал о том, чем опасно лекарство, контролирующее уровень глюкозы.
Александр Цекало, судя по всему, переменами доволен. Продюсер и сам похудел, стал выглядеть лучше.
Напомним, что Дарина Эрвин — четвертая жена Александра. Он ушел к ней от Виктории Галушко, матери двоих его детей. Второй женой Цекало была Лолита Милявская, в браке у них родилась дочь. А самую первую жену продюсера звали Алена Шиферман.
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