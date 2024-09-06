«Остались только уши»: на очень худую жену Цекало обрушилась критика

— Боже, что вы с собой сделали, вы ж такая красотка были аппетитная! — написала Алексис.

— Зачем писать негатив? Человек с расстройством пищевого поведения все равно вас не услышит. Ему кажется, что все нормально, что он просто стройный и красивый. А может быть, даже видит себя толстым, — вступилась за Дарину подписчица.