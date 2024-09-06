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Развлечения обзор «Остались только уши»: на очень худую жену Цекало обрушилась критика

«Остались только уши»: на очень худую жену Цекало обрушилась критика

Дарина Эрвин показала откровенное видео в нижнем белье — пользователи не оценили перемены

2 508
19 комментариев

Дарина Эрвин худеет на глазах

33-летняя жена Александра Цекало опубликовала видео в откровенном нижнем белье, показав худую фигуру.

— Ненавижу, когда на меня пялятся, но могу это понять, — написала Дарина.

Пользователи заметили, как сильно похудела Дарина Эрвин и предположили, что у нее расстройство пищевого поведения.

Дарина действительно худеет на глазах

—  От вас остались только уши, — пишет Тина Бочарова.

— Вам шла полнота больше, — говорит пользователь Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ) c ником set6i.

— В смысле? Такая сочная девушка была, — разочаровано сообщает Альбина.

— Боже, что вы с собой сделали, вы ж такая красотка были аппетитная! — написала Алексис.

— Зачем писать негатив? Человек с расстройством пищевого поведения все равно вас не услышит. Ему кажется, что все нормально, что он просто стройный и красивый. А может быть, даже видит себя толстым, — вступилась за Дарину подписчица.

Так выглядела Дарина до похудения

Зрителей действительно можно понять: возникает ощущение, что скоро от Дарины Эрвин совсем ничего не останется, от округлых форм художницы нет и следа. При том, что пышные изгибы женского тела, одна из любимых тем ее картин.

Дарина Эрвен — актриса и художница

Ходят слухи, что Дарина похудели при помощи «Оземпика», модного среди звезд препарата для диабетиков. НГС уже писал о том, чем опасно лекарство, контролирующее уровень глюкозы.

Александр Цекало, судя по всему, переменами доволен. Продюсер и сам похудел, стал выглядеть лучше.

Напомним, что Дарина Эрвин — четвертая жена Александра. Он ушел к ней от Виктории Галушко, матери двоих его детей. Второй женой Цекало была Лолита Милявская, в браке у них родилась дочь. А самую первую жену продюсера звали Алена Шиферман.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Комментарии
19
Татьяна 53
6 сентября 2024, 14:50
Что вторая, что четвертая какие-то вульгарные.. Других не видела. Похоже все жёны одной национальности.
Директор Завода (Ржака)
6 сентября 2024, 14:56
Вообще не интересно
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