«Как же я вас всех»: главная шальная императрица страны завершает карьеру

Артистка начала выступать на сцене в 1970 году Источник: Telegram-канал Starhit.ru











Ирина Аллегрова заявила, что хочет завершить карьеру. По информации «Стархита», за кулисами на фестивале «Новая волна», она призналась коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно отказаться от выступлений.

Накануне заявления, шальная императрица учинила пару скандалов: Ирина отказывалась спускаться с лестницы, при том, что другого пути со сцены не было, а еще нагрубила журналистам.

— Как же я вас всех…, — бросила на ходу недовольная певица, а охранник Аллегровой дважды ударил по камере оператора.

Музыкально-вокальную карьера Ирина Аллегрова начала 54 года назад. Многим она известна по хитам «Странник», «Угонщица», «Императрица», «Младший лейтенант» и другими. За одно выступление артистка берет 16 миллионов 500 тысяч рублей.