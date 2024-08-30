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Развлечения «Как же я вас всех»: главная шальная императрица страны завершает карьеру

«Как же я вас всех»: главная шальная императрица страны завершает карьеру

Ирина Аллегрова эпично покинула сцену, учинив по пути пару скандалов

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28 комментариев

Артистка начала выступать на сцене в 1970 году

Ирина Аллегрова заявила, что хочет завершить карьеру. По информации «Стархита», за кулисами на фестивале «Новая волна», она призналась коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно отказаться от выступлений.

Накануне заявления, шальная императрица учинила пару скандалов: Ирина отказывалась спускаться с лестницы, при том, что другого пути со сцены не было, а еще нагрубила журналистам.

— Как же я вас всех…, — бросила на ходу недовольная певица, а охранник Аллегровой дважды ударил по камере оператора.

Музыкально-вокальную карьера Ирина Аллегрова начала 54 года назад. Многим она известна по хитам «Странник», «Угонщица», «Императрица», «Младший лейтенант» и другими. За одно выступление артистка берет 16 миллионов 500 тысяч рублей.

В 2024 году многие артисты российской эстрады решили взять паузу от выступлений — рассказываем, кто устал от концертов.

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Комментарии
28
Татьяна 53
30 августа 2024, 13:07
Ну походка у нее. А что нельзя достойно уйти?
Директор Завода (Ржака)
30 августа 2024, 12:28
Думаете она одна такая ? Все они лицемеры. Ненавидят зрителей, при случае чего обматерят и нагрубят вам так, что уши в трубочку свернутся. Им нужны только деньги, дорогие отели, рестораны, автомобили на гастролях. А зрителя они не уважают даже.
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