Они стучатся в вашу дверь: топ-10 увлекательных турецких сериалов, которые помогут забыть про YouTube

В основном события в турецких сериалах развиваются в Стамбуле Источник: stambul_istanbul Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Турецкие сериалы переживают всплеск популярности. Закрученные сюжетные линии, бурные эмоции и романтичные красавцы, готовые позвать замуж, натурные съемки Стамбула определили их популярность у российских зрительниц. Если вы хотите погрузиться в мир восточных сказок на фоне блокировки YouTube, 74.RU составили для вас топ-10 увлекательных картин, которые приятно смотреть.



«Постучись в мою дверь» (18+)

Юная красавица по имени Эда Йылдыз все силы бросила на получение образования, однако в один далеко не прекрасный день узнала, что полученный грант на обучение в Италии отменила фирма, которая его же и выдала. Девушка вынуждена работать в цветочном магазине у своей тети, при этом она злится на главу компании — красавчика Серкана Болата, которая лишила ее будущего.

Источник: Labdicasjornalismo.com











Как и положено в сериалах, судьба сталкивает Эду с Серканом, и молодой человек делает девушке очень необычное предложение: он оплатит ее обучение в итальянском вузе, если та согласится 2 месяца побыть его невестой. Надо ли говорить, что молодые люди пройдут путь от ненависти до любви — длиной в 52 серии.



«Бахар» (16+)

Обычная турецкая домохозяйка по имени Бахар жила обычной жизнью: воспитывала детей, готовила еду, гладила вещи своего мужа — успешного хирурга, ухаживала за свекровью. Ее привычный уклад перевернулся в один день, когда женщина узнала о том, что смертельно больна.

Источник: Showtv.com.tr











Бахар нуждается в пересадке печени, а донором может стать ее муж Тимур. Однако теперь ей предстоит узнать с иной стороны человека, с которым она создала семью и ради которого пожертвовала карьерой, ведь до замужества женщина окончила медицинский университет. Для главной героини теперь всё начинается по-новому, а в названии сериала заложен еще один смысл: слово «бахар» с турецкого переводится как «весна».



Этот сериал вышел на экраны в начале 2024 года, и пока отсняты только 16 серий первого сезона. Продолжение ожидается с 17 сентября.



«Зимородок (18+)

Ферит, молодой человек из богатой семьи, прожигает жизнь и тратит деньги, которые заработал его дедушка. Огорченный таким поведением внука, глава семьи Корхан намерен женить его на серьезной девушке, чтобы тот образумился.

Источник: Оdatv.com











Как принято в патриархальных районах Турции, а действие сериала разворачивается в городе Газиантепе на юго-востоке страны, невесту Фериту находят довольно быстро, и он вынужден послушать старших. Однако во время помолвки случаются события, которые перевернут всё с ног на голову.



Кстати, драма протяженностью 73 серии основана на реальных событиях, а в названии сериала заложена игра слов. В переводе с турецкого yalı çapkını означает «бабник из дворца», а птичку называют yalı çapkını, при этом зимородком на сленге в Турции зовут мажоров, которые прожигают наследство родителей.



«Приговор» (18+)

Честный и беспристрастный прокурор по имени Ылгаз занимается делом о жестоком убийстве. Во время расследования ему приходится сотрудничать с адвокатом, которую зовут Джейлин — жизнерадостной молодой женщиной. Совместная попытка раскрыть дело и найти убийцу оборачивается для них неожиданной стороной.

Источник: Aspor.com.tr











«Приговор» имел успех не только в Турции. Он получил статуэтку на 51-й церемонии «Эмми» в Нью-Йорке в номинации «самая лучшая теленовелла». На русский язык переведены 95 серий. Другое название этого сериала — «Правосудие», и оно ближе к оригинальному.



«Кюбра» (18+)

Простой парень по имени Гёкхан живет в бедном районе Стамбула и мечтает только об одном — жениться на любимой девушке. Однажды через мобильное приложение ему приходит необычное сообщение: «Ты другой». Сначала молодой человек не придает ему никакого значения, но потом Кюбра — автор сообщения передает Гёкхану информацию о том, что никому еще неизвестно.

Источник: Tamindir.com











Осознав случившееся, он отправляется в непростое путешествие, где ему предстоит выдержать схватки с врагами. Сериал «Кюбра» вышел на экраны в январе 2024 года на платформе Netflix, зрители могли увидеть 16 серий.



«Ложь» (18+)

Женщина по имени Мелике выходит из тюрьмы после 20 лет заключения. Ее приговорили к столь длительному сроку за убийство мужа, которое она не совершала. Мелике хочет встретиться со своей дочерью, которую еще младенцем была вынуждена оставить на попечение своей сестре.

Источник: Haberturk.com











Однако женщине предстоит столкнуться с огромным клубком лжи, созданным ее родственниками за долгие годы. В попытке вернуть свою дочь Мелике столкнется с безжалостностью и предательством тех, кого считала самыми близкими людьми. Сериал небольшой — всего 9 серий.



«Клюквенный шербет» (18+)

Доа, девушка из светской семьи, которую воспитывает мать — директор школы, узнает, что беременна. Отец ребенка, Фатих, обрадованный этой вестью, сразу же предлагает любимой узаконить отношения. Однако мать девушки явно против этого союза, так как семья Фатиха очень религиозна, а их образ жизни прямо противоположен тому, к которому привыкла Доа.

Источник: Сumhuriyet.com.tr











Конфликты не заставляют себя долго ждать, однако и любви есть место: персонажи с противоположными взглядами на жизнь притягивают друг друга и пытаются найти баланс в отношениях. Этот сериал поможет понять жизнь в Турции, где смешался восток и запад, светские обычаи и мусульманские традиции. В «Клюквенном шербете» 67 серий.



«Мы встретились в Стамбуле» (18+)

Еще один сериал, режиссер и актеры которого словно препарируют все слои турецкого общества. Он построен вокруг Мерьем, соблюдающей мусульманки, которая приходит на прием к психологу — светской и высокообразованной женщине.

Источник: Serbestiyet.com











Главная героиня сталкивается и с предрассудками относительно девушек в хиджабах, и с предвзятостью со стороны психолога, живущей словно в другом мире — с мимолетными романами, занятиями йогой, посиделками за кофе и вином с подругами.



В сериале переплетены судьбы персонажей с разным социальным статусом, традициями и образом жизни. В итоге выяснится, что у противоположных, на первый взгляд, миров — много общего. «Мы встретились в Стамбуле» — еще один проект Netflix. Сериал произвел эффект разорвавшейся бомбы в Турции и поставил рекорды просмотров.



«Хакан — защитник» (16+)

Отличный вариант для любителей фантастики и истории — в одном проекте от Netflix. Главный герой сериала — обычный молодой человек по имени Хакан, который работает помощником в антикварной лавке. Неожиданно он сталкивается с артефактами и узнает о своей миссии — стать защитником Стамбула от Бессмертных, которые уже много столетий играют людскими судьбами как пешками.

Источник: Socipol.com











Сперва Хакан не принимает всерьез эту информацию, но после того как узнает о планах одного из Бессмертных разрушить Стамбул, сразу же становится на защиту города. Сериал очень динамичный при довольно большой для этой платформы продолжительности — на экраны вышло 4 сезона и в общей сложности 32 серии.



Любовь напрокат (12+)

Это один из немногих комедийных турецких сериалов, хотя без любовной линии и тут не обошлось. Вы точно не увидите преступлений, насилия, измен и смертельных ДТП, зато вдоволь налюбуетесь на волнения влюбленных и романтические сцены. Всё это приправлено изумительными панорамами Стамбула, от которых просто захватывает дух.

Источник: Internethaber.com











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