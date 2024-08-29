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Развлечения Эзотерика и магия Гуляй, шальная: значение карты Таро Императрица в раскладах на любовь и работу

Гуляй, шальная: значение карты Таро Императрица в раскладах на любовь и работу

В большинстве случаев аркан указывает на благополучие

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2 комментария

В прямом положении карта сулит успех в работе и личной жизни

Карты Таро давно стали популярным способом поиска ответов на вопросы для тех, кто верит в эзотерику. Считается, что один из самых благоприятных арканов в любом раскладе — карта Императрицы. Рассказываем о ее значении.

Общее значение

Аркан императрица указывает на благополучие, порядок в делах и семье, хозяйственность. Большое количество идей и планов, которым суждено осуществиться, достаточное количество энергии для их реализации. Умение принимать себя и окружающих, видеть сильные стороны и развивать их. Забота, любовь к близким, уважение и мудрость.

Значение в раскладах на любовь

Тем, кто состоит в долгих отношениях, карта предсказывает крепкий союз, построенный на любви и уважении. Важно, что и материальная сторона тоже ожидается весьма благоприятной. Возможно изменение статуса отношений. Для женщин — роль матери и жены, которая управляет большим хозяйством. Но это не значит, что она должна ограничиваться только своим домом: Императрица с ее энергией и умом способна к построению карьеры, бизнеса, творчеству. Аркан указывает на баланс между личной жизнью и работой, умение понять, что из этого важнее, и выстроить гармоничные отношения.

Еще один аспект — забота о себе. Карта указывает на приоритет собственных чувств. Императрица показывает гадающему, что для гармонии в отношениях нужно прислушаться к себе. Стоит ответить на вопросы: «Хорошо ли мне здесь?», «Этого ли я хочу?», «Что будет лучше для меня?».

Для тех, кто сейчас одинок, карта дает подсказку — нужно найти гармонию, сконцентрироваться на себе, понять, чего хочется от отношений в будущем. Также Императрица в раскладе может указывать на то, что скоро вы встретите человека, с которым удастся построить крепкий союз.

В раскладах на карьеру

Аркан Императрица предвещает плодотворную работу, умение найти общий язык с коллегами и клиентами. Для руководителей и бизнесменов — все приложенные усилия обещают окупиться и принести доход. Возможно расширение своего дела, увеличение дохода, найм новых сотрудников, покупка новых помещений, открытие новых филиалов. Переговоры обещают быть успешными.

Карта напоминает о том, что нужно уметь брать на себя ответственность. Также Императрица указывает, что не стоит уходить в трудоголизм — важно помнить о своем здоровье и о личной жизни, в том числе о семье.

Перевернутое значение

В раскладах перевернутая карта Императрицы может указывать на дисбаланс в отношениях — либо излишнюю заботу, которая душит партнера, либо чрезмерную холодность и эгоизм. Иногда перевернутая карта выпадает тем, кто не умеет прислушиваться к себе и выбирает неподходящие отношения, например, соглашается на роль любовницы.

В делах перевернутая карта — показатель отсутствия перспектив к росту, неумение сосредоточиться на важных проблемах, быстро реагировать и принимать решения. Перевернутая Императрица показывает недостаток идей или нереалистичность планов.

Ранее НГС подготовил схемы для раскладов Таро на отношения с примерами. С ними справятся даже новички.

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Комментарии
2
Гость
29 августа 2024, 08:00
Чёс на лохах.
Гость
29 августа 2024, 08:13
Если валет ложится в созвездии Водолея, а бубновый туз в масть идёт после перетусовки, значит звезды хотят.
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