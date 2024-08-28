«Эмоции зашкаливают»: 43-летняя сибирячка стала Лучшей fashion моделью — 2024 — любуемся фото красотки

Ранее в другом конкурсе алтайская красотка разом завоевала два титула Источник: newlookmaeup5 / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











43-летняя жительница Бийска Ольга Пономарева завоевала титул «Лучшая fashion модель — 2024» в международном конкурсе красоты. Фото с церемонии награждения сибирячка опубликовала в личных соцсетях.

Финал конкурса «Красавица и красавец земного шара» прошел 27 августа в Сочи. В нём приняли участие десятки девушек со всей страны.

— Я так счастлива, не передать словами. Эмоции зашкаливают, мурашки по коже. Еще один титул в мою копилочку. Спасибо за незабываемые дни конкурса, которые стали колоссальным опытом, — написала сибирячка в соцсетях.

Конкурс проходил в Сочи Источник: newlookmaeup5 / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Для Ольги этот конкурс красоты не первый. В начале мая сибирячка победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула — «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024».

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