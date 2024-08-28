«Эмоции зашкаливают»: 43-летняя сибирячка стала Лучшей fashion моделью — 2024 — любуемся фото красотки

43-летняя жительница Бийска Ольга Пономарева завоевала титул «Лучшая fashion модель — 2024» в международном конкурсе красоты. Фото с церемонии награждения сибирячка опубликовала в личных соцсетях.
Финал конкурса «Красавица и красавец земного шара» прошел 27 августа в Сочи. В нём приняли участие десятки девушек со всей страны.
— Я так счастлива, не передать словами. Эмоции зашкаливают, мурашки по коже. Еще один титул в мою копилочку. Спасибо за незабываемые дни конкурса, которые стали колоссальным опытом, — написала сибирячка в соцсетях.
Для Ольги этот конкурс красоты не первый. В начале мая сибирячка победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула — «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024».
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.