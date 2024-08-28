Пока Дуров за решеткой: 6 богатых и свободных холостяков страны

Настала новая глава в истории завидных холостяков Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Долгие годы Павел Дуров возглавлял все рейтинги самых завидных женихов. Но пока с создателем Telegram разбираются жандармы, построить с ним любовь вряд ли получится. Мы надеемся, что с Павлом всё будет хорошо, а пока — публикуем список оставшихся завидных женихов России, у которых с законом нет никаких проблем.

Дима Билан

Вот уже несколько поколений девушек мечтают окольцевать одного из главных артистов России. Дима Билан еще в 2006 году покорил миллионы сердец, выступив на «Евровидении», а спустя два года, заняв первое место на конкурсе, влюбил в себя еще больше фанаток.

Источник: Дима Билан / Vk.com











Но когда Билан выиграл приз на «Евровидении», сердце музыканта было занято. В 2008 году Дима Билан обещал фотомодели Елене Кулецкой, что сделает ей предложение, если одержит победу. Но слово свое музыкант так и не сдержал: расставшись с красоткой, он решил не показывать на публику свои отношения.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С тех пор о личной жизни артиста ходят только слухи: Билана подозревали в романе с солисткой «Тату» Юлией Волковой, певицей Пелагеей, дочерью Владимира Винокура Анастасией, но сам певец публично не спешит рассказывать об амурных делах.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В интервью артист признавался, что едва не стал отцом двоих детей — но случился выкидыш, и он расстался с партнершей. После этого он недолго встречался с девушкой «из тусовки Тимати», имя которой также не назвал.

Источник: Дима Билан / Vk.com











Последнее время Дима Билан всё чаще признается, что не прочь завести семью. Он даже говорил, какую девушку мечтает видеть рядом с собой:

— Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей, — подчеркивал Дима Билан. — Мне очень важно, чтобы то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Вторым важным критерием для будущей жены Дима Билан называл умение готовить. Так что если вы мастерица на кухне и не ведете соцсети — у вас уже есть шанс побороться за сердце артиста!

Никита Новиков

Если вы любите есть так же, как Дима Билан, то советуем обратить внимание на незамужнего сына Аркадия Новикова — Никиту. Наследник одного из главных рестораторов России пошел по стопам отца и вот уже пять лет успешно занимается ресторанным делом.

Никита Новиков с мамой и сестрой Источник: Novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Почти десять лет назад о любовных похождениях сына олигарха трубили все СМИ: Никита встречался с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова — Алесей. Всё выглядело серьезно, девушка даже называла его своим мужем. Но через год парочка разбежалась, и Новиков-младший пустился по все тяжкие: партнерши стали меняться одна за другой.

Никита Новиков на фоне своей первой точки общепита Источник: Novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











О романе с Никитой Новиковым рассказывали дочь миллиардера Зияда Манасира Диана, танцовщица Дарья Нелина и блогерша Мария Лист.

Сам же наследник ресторанной империи ведет закрытый образ жизни и не комментирует личную жизнь. Тем не менее никаких новостей о женитьбе ресторатора не поступало, так что сердце Никиты Новикова всё еще свободно.

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов до недавних пор оставался образцовым холостяком. Комик и звезда ТНТ разменял уже пятый десяток, а ни супруги, ни детей так и не завел. По воспоминаниям звезды, ближе всего к браку он оказался в студенческие годы — однако с однокурсницей так и не сложилось, и с тех пор под венец он бежать не спешит.

Источник: Тимур Батрутдинов (ЗАЙЦЕКЛАН) / Vk.com











С кем только ни сводили фанаты Батрутдинова: ему приписывали роман с Ольгой Бузовой, звездой «Универа» Настасьей Самбурской, блогершей Идой Галич, но ни одна из них на самом деле не покорила сердце Тимура.

— Красивых женщин много, но ту, с которой хотелось бы остаться навсегда, до сих пор не встретил, — признавался комик в интервью.

Источник: Тимур Батрутдинов (ЗАЙЦЕКЛАН) / Vk.com











Лишь одна женщина запала в душу Тимуру Батрутдинову — но, к сожалению для него, она выбрала его хорошего друга.

— Ляйсан самая лучшая, мне бы такую жену, но уже увели, — откровенничал Батрутдинов. — Ну и ладно, я рад за друга.

Источник: Тимур Батрутдинов (ЗАЙЦЕКЛАН) / Vk.com











Рассказывая о девушке мечты, комик признавался, что его не сильно волнует возраст любимой. В первую очередь ему важны чувство юмора, внутренняя и внешняя красота и любимое дело.

— Я хочу, чтобы у моей будущей жены была в жизни цель. Барышни, единственная мечта которых — выгодно выйти замуж, мне не нравятся. Семья — это не бизнес-проект. К сожалению, в моей среде это распространено. Я говорю о другом. Пусть девушка чем-то занимается — хоть бисероплетением или выжиганием по дереву…

Если в этом описании вы узнали себя — то чего же вы ждете? Дочитывайте наш материал и пишите Тимуру в директ.

Егор Крид

Егор Крид — один из главных холостяков России. И не только потому, что снялся в одноименном шоу и выпустил трек с таким названием. Артист собирает стадионы, на него подписаны миллионы человек в соцсетях, а еще — он просто красавец.

Источник: Егор Крид / Vk.com











В любви к Криду признавалась певица МакSим, с артистом встречались певица Нюша, звезда «Тик-Тока» Дина Саева, модель Дарья Клюкина и многие другие девушки. Но ни одна из них так и не смогла охомутать музыканта.

Источник: Егор Крид / Vk.com











Последней пассией Егора Крида, по слухам, стала стримерша Амина Tenderlybae. Во время одной из трансляций музыкант не упускал возможности пофлиртовать с девушкой, а затем она появилась в клипе на песню музыканта «Таро».

Источник: Егор Крид / Vk.com











Впрочем, кольцо Егор Крид так никому и не подарил, а значит — его сердце всё еще свободно для настоящей любви.

Аркадий Абрамович

Фамилию этого завидного жениха вы точно слышали — его отец, Роман Абрамович, один из самых известных олигархов России. А его тридцатилетний сын — отличный кандидат для любой красавицы.

Источник: _roman_abramovich_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Аркадий Абрамович не только богат и красив, но и умен — сын бизнесмена учился в Северо-Восточном университете Бостона, проходил стажировку в лондонском офисе «ВТБ Капитала», а сейчас контролирует компанию «Диалл альянс», которая занимается добычей нефти.

Источник: Аркадий Абрамович / Vk.com











Как и многие другие дети олигархов, Аркадий Абрамович старается не афишировать свою личную жизнь. Мало что известно и об увлечениях перспективного жениха — уверенно сказать можно лишь о его любви к футболу. Вместе с отцом Аркадий часто появлялся на стадионе. Так что если вы не терпите, когда мужчина полтора часа смотрит на игру, — возможно, стоит остановить свой выбор на другом женихе.

Дени Бажаев

Дени Бажаев — один из самых молодых миллиардеров России, уже в четыре года унаследовавший огромную нефтяную империю отца. Покойный Зия Бажаев основал корпорацию «Альянс», которая занималась добычей нефти и драгоценных металлов. Когда бизнесмен погиб в авиакатастрофе, многомиллиардное состояние досталось наследнику.

Источник: Mash | Мэш / Vk.com











Дени Бажаев с детства поразил всех своим интеллектом, в 12 лет он вошел в число 20 тысяч самых умных юношей России, пройдя IQ тест на 149 баллов. После школы парень окончил МГИМО, Лондонскую бизнес-школу и прошел курсы от Анджелины Джоли в США.

Источник: Топ женихи | Давай поженимся | Холостяки / Vk.com











Сегодня Дени Бажаев управляет «Альянсом», а также занимает должность вице-президента компании «Русская платина». Его состояние оценивают в 700 миллионов долларов.

Источник: Топ женихи | Давай поженимся | Холостяки / Vk.com











Правда, чтобы выйти на жениха, потенциальным невестам придется потрудиться — бизнесмен избегает ночных клубов и вечеринок и ведет закрытый образ жизни. Но мы даем вам подсказку — так как его сестра Диана периодически пыталась найти брату невесту, можете отправлять портфолио перспективной жены ей.