Губа не дура! 8 женщин Павла Дурова — посмотрите, кого выбирает миллиардер

В последнее время жизнь создателя Telegram Павла Дурова похожа на турецкий сериал. То неожиданно всплывет в европейских пейзажах женщина с тремя взрослыми детьми, утверждая, что все они — Дуровы (потом еще и фотографию с папашей опубликует), то сам бизнесмен объявит, что наплодил по всему свету столько потомства, что скоро чуть ли не каждый второй будет Дуровым, то его арестуют в Париже в компании телохранителя и очаровательной спутницы. Не знаем, какой стажер писал сценарий для этого сериала и чем он закончится, но одно можно сказать точно: портрет одинокого волка с Business Central Towers, который Павел себе старательно выписывал, рухнул. Вместо бобыля, просиживающего всё свободное время в ванной со льдом, Дуров оказался прямо-таки Джеймсом Бондом, у которого, кроме пары метких пацанских цитат, есть еще и внушительная армия девушек.
Дарья Бондаренко
Симпатичная блондинка встретилась с Павлом Дуровым еще в студенческие годы. Девушка пришла к будущему миллиардеру, работавшему над «ВКонтакте», чтобы взять у него интервью для студенческой газеты «Студень». Павел не смог отказать голубоглазой красотке и пообщался с журналисткой.
Биограф создателя «ВК» Николай Кононов в романе «Код Дурова» отметил, что между парой сразу же пробежала искра: Дарья осталась без ума от обаяния российского Цукерберга и его мышления. Что привлекло Павла — неизвестно, но девушка точно произвела на него впечатление.
Парочка сохраняла отношения в тайне и не делилась подробностями совместной жизни, однако в 2014 году по Cети поползли слухи, что Павел Дуров и Дарья Бондаренко уже воспитывают двоих детей, рожденных в 2009 и 2010 годах. Тогда представительство «ВКонтакте» заявило, что новость о детях Дурова — это «бульварные сплетни», а предполагаемые родители отказались от комментариев.
Катарина Пудар
В том же году, когда в Cети активно обсуждали детей Дурова, Павел решил приударить за сербской моделью Катариной Пудар. Красавица снялась в фотопроекте, посвященном семилетию «ВКонтакте», — и создатель соцсети не смог пройти мимо.
Слухи об отношениях Катарины и Павла подтверждали очевидцы, которые видели, как миллиардер оказывает знаки внимания девушке и встречается с ней в неформальной обстановке.
Хельга Лавкейти
Модель Ольга Коробицына переехала из Хабаровска в Санкт-Петербург в 2012 году, взяла себе псевдоним Хельга Лавкейти и начала строить карьеру фотомодели. Всего за несколько лет неизвестная девушка превратилась в одну из самых известных красоток Северной столицы, регулярно появляясь на разных светских вечеринках. В том числе и организованных Павлом Дуровым.
После нескольких появлений на мероприятиях миллиардера девушку прозвали любимой моделью Дурова. Поползли слухи о том, что красавица неспроста заглядывает на светские вечера Павла, но достоверных сведений о связи модели и основателя «ВКонтакте» так и не появилось.
Алена Шишкова
В 2018 году пользователи Telegram обратили внимание на то, что мессенджер использует фотографии Алены Шишковой для демонстрации новых функций приложения. «Мисс Россия — 2012» и экс-возлюбленная Тимати не стала скрывать — она и правда близка с Павлом — и даже опубликовала их совместную фотографию в Париже.
Фотографию с Дуровым Алена подписала «Всё сложно». В следующий раз вместе пару видели на юбилее Шишковой в Дубае — правда, тогда Дуров уже встречался с другой девушкой.
Мария Троцко
Мария Троцко — близкая подруга Алены Шишковой и, по слухам, разлучница, переманившая миллиардера к себе. После нескольких встреч с Павлом Дуровым Мария начала публиковать подарки, загадочно подписывая их буквой «П».
Фотографии довольно скоро исчезли из соцсетей. Поговаривают, что удалить снимки попросил сам Павел, предпочитающий скрывать свою личную жизнь от чужих глаз.
Ирина Болгар
А вот фотографии из соцсетей Ирины Болгар Павел Дуров скрыть так и не смог. Недавно девушка начала публиковать снимки со своими детьми, подписывая их хештегом с фамилией миллиардера. На вопросы журналистов она прямо заявляла — это дети Павла Дурова, с которыми она живет в Швейцарии.
Ирина Болгар заявила, что все трое детей носят фамилию и отчество отца. Вскоре она опубликовала и совместную фотографию с Павлом Дуровым — на ней счастливый миллиардер отмечает день рождения ребенка.
Ирина Болгар объяснила решение рассказать о жизни с Дуровым тем, что дети стали задавать вопросы. По словам девушки, подросшие наследники Павла стали интересоваться, почему в интернете нет никакой информации о них. На вопросы о том, почему они живут не вместе, Болгар отвечает, что в ОАЭ, где обосновался Дуров, невозможно легализовать детей, рожденных вне официального брака.
Диана Бако
Диана Бако — одна из последних известных девушек миллиардера. Модель регулярно показывала в соцсетях свою роскошную жизнь и подарки, которые делал ей создатель Telegram.
Летом 2024 года Диана поразила подписчиков, показав округлившийся живот.
— Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка, — подписала фотографию девушка.
Казалось, Павел Дуров наконец-то нашел свою любовь. Но среди друзей модели нашлась еще одна девушка, влюбленная в Павла Дурова, — Юлия Вавилова.
Юлия Вавилова
Юлия Вавилова недавно попала в круг друзей Дианы Бако. Как рассказала бывшая миллиардера, интересовала блондинку не дружба с моделью, а богатый парень подруги. И когда отношения Дурова и его пассии дали трещину, красотка не упустила свой шанс.
Юлия росла в Москве и с детства любила путешествовать. Еще в школьные годы она облетела Мексику, Доминикану, Италию и Испанию. Несколько лет назад красавица переехала жить в Дубай. Юлия пыталась вести игровые трансляции, давать советы по криптоинвестициям и даже предлагала уроки английского и русского языков.
Жила девушка скромно, пока в 2024 году в соцсетях Юлия не стала публиковать фотографии роскошной жизни. Девушка красовалась то в гоночном суперкаре, то верхом на скакуне.
В то же время девушка отправилась в Узбекистан и призналась, что у нее был «личный держатель зонтика». По удивительному совпадению, Павел Дуров оказался в то же время в том же месте.
Следующие фото девушка опубликовала уже из Казахстана — и вновь миллиардер оказался неподалеку. Следующие снимки Юлия опубликовала из России: она поселилась в отеле, ночь в котором стоит целое состояние.
Когда Павла Дурова задержали во Франции, вместе с ним были телохранитель и девушка. По стечению обстоятельств в то же время Вавилова прекратила рассказывать о своих невероятных путешествиях в соцсетях.
Кто из девушек больше подходит Павлу Дурову?