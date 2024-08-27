НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-з.

 748мм 76%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49

Сентябрь принесет жару до +28 градусов

Судят экс-полицейских
Что готовят к Матчу звезд
Выгодно ли платить по QR-коду
Как добиться лечения по ОМС
Организовать праздник самому
Что происходит с коворкингами
Волна арестов чиновников
Мы в Telegram
Развлечения тест Что вы, книжек не читали? Проверьте, как вы помните школьную литературу

Что вы, книжек не читали? Проверьте, как вы помните школьную литературу

На 10 из 10 ответят разве что редкие отличники

735
1 комментарий
Любой школьник без труда ответит хотя бы на семь вопросов. А у вас получится?

Кажется, литература в школе — это один из самых простых предметов. Знай себе, книжки читай, кто-то таким и без уроков занимается! Но далеко не все ученики получали на уроках пятерки, ведь в юности есть дела и поинтереснее, чем сидеть с очередным томом классика дома. В этом тесте мы проверим, как хорошо вы помните школьную программу, ведь только отличники без труда смогут ответить на все десять вопросов без единой ошибки.

ТЕСТПройден 220 раз
1 / 10
Начнем с главного произведения Александра Пушкина — «Евгения Онегина». Помните, откуда приехал приятель главного героя — Владимир Ленский?
  • Из Англии
  • Из Германии
  • Из Франции
  • Ниоткуда он не приезжал, всё время дома был
2 / 10
«Героя нашего времени» заставляли в школе читать всех. А помните, в какой хронологии идут события романа?
  • Дуэль Печорина и Грушницкого — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — Печорина пытается утопить девушка
  • Печорина пытается утопить девушка — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — дуэль Печорина и Грушницкого
  • Печорина пытается утопить девушка — дуэль Печорина и Грушницкого — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем
  • Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — Печорина пытается утопить девушка — дуэль Печорина и Грушницкого
3 / 10
Как называется деревня, в которой живет Илья Обломов?
  • Скотопригоньевск
  • Лентяево
  • Вятское
  • Обломовка
4 / 10
В «Мертвых душах» Гоголя каждый из помещиков, у которых Чичиков покупал те самые души, отличался своим характером и внешностью. Вспомните, какого помещика описывает Гоголь:

«Он груб, неотесан, обжора, плут и кулак... Когда Чичиков взглянул искоса на (...), он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя».
  • Собакевич
  • Ноздрев
  • Плюшкин
  • Манилов
5 / 10
В конце «Горя от ума» Софья начинает распускать слухи о сумасшествии Чацкого. Зачем она это делает?
  • Чацкий изменил Софье, и она пытается ему отомстить
  • Софье скучно, и она решает поиздеваться над Чацким для веселья
  • Софья пытается избавиться от Чацкого, потому что он ее раздражает
  • Софья пытается привлечь его внимание, так как влюблена в героя
6 / 10
Решившись на убийство старухи-процентщицы, Раскольников отвлекает ее внимание перед тем, как нанести удар. Как он это делает?
  • Отдает ей завернутую дощечку, говоря, что это — серебряная папиросница
  • Приносит очень дорогие часы, в которые впивается взглядом старуха-процентщица
  • Говорит, что слышал шум в соседней комнате
  • Кричит: «Смотрите!» — и указывает пальцем за спину женщины
7 / 10
С кем Наташа Ростова хочет сбежать из дома, чтобы тайно венчаться?
  • Федором Долоховым
  • Андреем Болконским
  • Анатолием Курагиным
  • Пьером Безуховым
8 / 10
Пьеса «На дне» заканчивается фразой Сатина: «Эх... Испортил песню... Дурак!». На что так реагирует герой?
  • На облаву милиции на ночлежку
  • На самоубийство одного из персонажей
  • На уход Луки из ночлежки
  • На драку семейной пары
9 / 10
Кто из героев попросил Воланда подарить Мастеру и Маргарите заслуженный покой?
  • Мастер
  • Иешуа
  • Маргарита
  • Фрида
10 / 10
Закончим тест стихотворением Владимира Маяковского — вспомните следующую строчку:

«Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают, значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?..»
  • Значит — не должны они оказаться затушены!
  • И знойным летом, и зимой жуткой, стуженной
  • Чтобы смотрел я на них, красотою контуженный?
  • Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

ПО ТЕМЕ
Литература Знания Школьные знания Уроки Школьная программа Тест Сложный тест Образование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
27 августа 2024, 16:17
Кому это вы вымышленный бред хоть раз в жизни пригодился ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Знакомства

Alexey,32

Kira,29

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Николай,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление