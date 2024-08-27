Что вы, книжек не читали? Проверьте, как вы помните школьную литературу

Кажется, литература в школе — это один из самых простых предметов. Знай себе, книжки читай, кто-то таким и без уроков занимается! Но далеко не все ученики получали на уроках пятерки, ведь в юности есть дела и поинтереснее, чем сидеть с очередным томом классика дома. В этом тесте мы проверим, как хорошо вы помните школьную программу, ведь только отличники без труда смогут ответить на все десять вопросов без единой ошибки.
- Из Англии
- Из Германии
- Из Франции
- Ниоткуда он не приезжал, всё время дома был
- Дуэль Печорина и Грушницкого — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — Печорина пытается утопить девушка
- Печорина пытается утопить девушка — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — дуэль Печорина и Грушницкого
- Печорина пытается утопить девушка — дуэль Печорина и Грушницкого — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем
- Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — Печорина пытается утопить девушка — дуэль Печорина и Грушницкого
- Скотопригоньевск
- Лентяево
- Вятское
- Обломовка
«Он груб, неотесан, обжора, плут и кулак... Когда Чичиков взглянул искоса на (...), он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя».
- Собакевич
- Ноздрев
- Плюшкин
- Манилов
- Чацкий изменил Софье, и она пытается ему отомстить
- Софье скучно, и она решает поиздеваться над Чацким для веселья
- Софья пытается избавиться от Чацкого, потому что он ее раздражает
- Софья пытается привлечь его внимание, так как влюблена в героя
- Отдает ей завернутую дощечку, говоря, что это — серебряная папиросница
- Приносит очень дорогие часы, в которые впивается взглядом старуха-процентщица
- Говорит, что слышал шум в соседней комнате
- Кричит: «Смотрите!» — и указывает пальцем за спину женщины
- Федором Долоховым
- Андреем Болконским
- Анатолием Курагиным
- Пьером Безуховым
- На облаву милиции на ночлежку
- На самоубийство одного из персонажей
- На уход Луки из ночлежки
- На драку семейной пары
- Мастер
- Иешуа
- Маргарита
- Фрида
«Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают, значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?..»
- Значит — не должны они оказаться затушены!
- И знойным летом, и зимой жуткой, стуженной
- Чтобы смотрел я на них, красотою контуженный?
- Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной?