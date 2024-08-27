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Развлечения Лунный денежный календарь на сентябрь 2024 года: расписание благоприятных дней для финансовых трат

Лунный денежный календарь на сентябрь 2024 года: расписание благоприятных дней для финансовых трат

В сентябре лучше не делать импульсивных покупок, а относиться к тратам с умом и расчётливостью

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Иногда запланированные покупки лучше отложить на более благоприятное время

Сентябрь обещает быть весьма интересным и насыщенным с точки зрения лунной энергетики. Это отличное время для финансовых операций, но только в определенные дни. Список благоприятных дат — в публикации НГС.

1-2 сентября (убывающая Луна в Льве/Деве): Период уменьшения денежного потока. Не рекомендуется совершать крупные покупки или вкладывать куда-то последние деньги. Вместо этого можно разобрать старые вещи, провести генеральную уборку или просто сэкономить.

3 сентября (новолуние в Деве): День, когда все начинается с чистого листа. Это благоприятное время для постановки новых финансовых целей, открытия счетов или инвестирования в перспективные проекты.

4-10 сентября (растущая Луна в Весах/Скорпионе/Стрельце): Фаза расцвета финансовой активности. Отличное время для совершения крупных покупок, оформления кредитов, заключения выгодных сделок. Энергия Луны будет способствовать успеху во всех ваших денежных начинаниях.

11-17 сентября (растущая Луна в Стрельце/Козероге/Водолее/Рыбах): Период активной финансовой экспансии. Можно инвестировать в свое образование, открывать новые бизнес-проекты, вкладывать средства в недвижимость или долгосрочные накопления. Главное — не упускать благоприятные возможности.

В последние 12 дней сентября от крупных трат лучше воздержаться

18 сентября (полнолуние в Рыбах/Овне): День кульминации финансовых успехов. Можно подводить итоги проделанной работы и оценивать эффективность своих стратегий. Однако следует воздержаться от крупных трат и принятия важных финансовых решений.

19-25 сентября (убывающая Луна в Овне/Тельце/Близнецах/Раке): Пора затягивать пояса и экономить. Этот период не благоприятен для больших покупок или рискованных инвестиций. Лучше сосредоточиться на погашении долгов, оптимизации расходов и накоплении сбережений.

26-30 сентября (убывающая Луна в Раке/Льве/Деве): Завершение финансового цикла. Можно провести ревизию своего бюджета, разобрать старые документы и планы. Это время подготовки к новым денежным свершениям в следующем месяце.

Ранее НГС публиковал гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.

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