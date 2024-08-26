«Конечно, город будет в опасности»: в Новосибирске появилась своя супергероиня из комиксов — кто ее придумал

«Рысь» начала выходить в конце июня Источник: Комиксы BUBBLE / vk.com/bubble











Один из главных издательских домов, которые специализируются на комиксах, Bubble начал выпускать вебтун (цифровой комикс, обычно предназначенный для просмотра на смартфонах) «Рысь» про девочку Соню из Новосибирска. Впервые целая серия комиксов будет посвящена столице Сибири — раньше действия в основном разворачивались в Москве и Санкт-Петербурге. Соня — подросток со своими проблемами, которая получает супергеройские силы. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова поговорила со сценаристом «Рыси» Даниилом Ветлужским о Новосибирске в комиксе, о популярности вебтунов и о сложности повествования о городе, в котором никогда не был.

«С каждой главой Новосибирска будет все больше»

Соня — замкнутая девочка, единственная подруга которой уехала на море Источник: Комиксы BUBBLE / vk.com/bubble











Первая глава «Рыси» вышла в конце июня. Она имеет сразу несколько отличий от привычных комиксов Bubble. Во-первых, это первый вебтун в этом издательстве, то есть цифровой комикс. А во-вторых, главная героиня Соня — из Новосибирска. До этого столица Сибири в комиксах не появлялась.

В целом расширение географии вселенной комиксов началось с проекта «Bubble. Будущее». Первым городом стал Екатеринбург, в котором появился герой Мрак. Автор «Рыси» Даниил Ветлужских — как раз из Екатеринбурга и изначально хотел, чтобы его персонаж появился там, но к этому моменту город был «занят».

— Когда я предложил Соню как персонажа вселенной Bubble, выяснилось, что Мрак уже давно в разработке. Поэтому мы решили переделать идею. Так Соня с Рысью стали героями Новосибирска, — объясняет Даниил. — Сюжет сильно завязан на теме животных, на теме тотемов. И тут как раз таки очевидная параллель: животные, леса, Новосибирск. Плюс ко всему это очень крупный город, и в нем есть целый Академгородок. А у меня в комиксе есть ученые, которые играют очень важную роль.

Основная «магическая» тема комикса — тотемы, которые в Новосибирской области, возможно, были в татарских поселениях. Зато рядом с нами наполненные шаманами Горный Алтай, Шория и Хакасия, а в Академгородке даже побывала «алтайская принцесса». Так что древний тотем тут тоже мог оказаться. Но пока в выпущенных главах вебтуна не было объяснения, откуда тотемы взялись.

В истории много магической составляющей Источник: Комиксы BUBBLE / vk.com/bubble

Сам Даниил Ветлужских в Новосибирске никогда не был. Он узнавал город по расспросам знакомых и друзей, а информацию искал в открытых источниках. Он начал изучение с достопримечательностей, архитектуры, кафе и памятных мест — пытался найти «фишки», о которых знают только местные жители.

— Приходилось иногда изловчиться. Обращался к своим знакомым, которые живут в Новосибирске, просил какие-то рефенсы, фотографии — чтобы хотя бы просто улицы сфотографировали. Они рассказывали воспоминания мне, ассоциации с Новосибирском. Узнавал, как в Новосибирске разговаривают, — рассказал екатеринбуржец.

Сейчас у Даниила сложился некий образ Новосибирска: современный город с интересной архитектурой. Автору хочется, чтобы житель Новосибирска, когда читает вебтун, смог сказать: «да, это Новосибирск».

— Допустим, если персонаж пошел куда-то, то надо прямо по карте смотреть. Надо изучать, что рядом находится, и это передавать художнику. Айша, художница комикса, тоже никогда не была в Новосибирске, поэтому приходиться внимательно все изучать, — объясняет автор комикса.

В комиксе Новосибирск играет важную роль. Это окружение героини, сражение со злодеями будет происходить на улицах города. Сейчас, как объясняет автор, это не особо заметно, так как вышло всего пять глав — они выходят два раза в месяц. Новая глава опубликована 23 августа.

— С каждой главой Новосибирска будет все больше и больше. Будет больше узнаваемых каких-то памятников. Я даже нашел улицу, на которой якобы живет наша героиня — не буду пока называть её. Так что город играет очень важную роль, — отмечает автор комиксов.

Даниил планировал съездить в Новосибирск еще до начала работы над комиксом про Соню, вторая попытка была после одобрения выпуска комикса, но все не получалось. Сейчас автор комиксов хочет посетить столицу Сибири в конце этого года или в начале следующего.

— У нас главная героиня — это подросток с суперсилами, которая не умеет ими пользоваться. И огромная корпорация, которая пытается подчинить силу духов животных себе. Так как действие происходит в Новосибирске, то, конечно, ему будет угрожать опасность, а наша героиня будет пытаться остановить угрозу и помочь своему родному городу, — рассказал автор комикса.

Японский жанр и корейский формат

Сейчас на сайте издания доступны пять глав Источник: Комиксы BUBBLE / vk.com/bubble

Супергеройские события в комиксе начинаются из-за отца Сони. Родители девочки в разводе. Её мама работает детским психологом, но со своей дочерью у нее разговоры не получаются — Соня возмущается, что мама общается с ней как с клиенткой. Из-за этого происходит ссора и девочка решает пойти к папе на работу.

Отец же изучает те самые тотемы и работает в корпорации «Мечта», которая находится в районе Академгородка. Соня попадает туда в момент, когда друга её отца планируют соединить с тотемом медведя. Но все проходит не очень удачно, а Соня получает себе силу Рыси. Так выглядит завязка комикса.

Жанр нового комикса — токусацу. Это жанр японской супергероики, изначально в тв-сериалах для детей и подростков. Как отмечает Даниил Ветлужских, в самом начале они были достаточно жестокие для детей, но со временем превратились во что-то более попсовое, комедийное, наивное и детское.

— По факту, это огромный жанр, в котором может соседствовать как фэнтези, так и современные технологии, и даже хоррор — огромное количество жанров в одной японской супергероике, — объясняет Даниил Ветлужских. — Наш вебтун очень сильно вдохновлен токусацу, но со своими какими-то отличительными фишками. Я не хочу копировать японцев. Они смогли создать свой уникальный жанр, а мы берем какие-то их фишки и пытаемся их переделать и воплотить на более понятном языке для нашего читателя.

По словам автора, аудитория комиксов сейчас меняется. Очень многие читатели перешли на японскую мангу или корейские и китайские комиксы. В том числе огромную популярность набирают вебтуны.

Вебтун, по факту, — тот же самый комикс, но он подстроен под чтение на телефоне и у него другое построение раскадровки. Потом авторы планируют переверстать комикс, чтобы его было возможно выпустить в печатном варианте.

— Вебтуны популярны как минимум тем, что они выходят достаточно часто, они очень разнообразные и более доступные: многие вебтуны в Азии выходят по подписке или даже бесплатно. Их просто открывают на телефоне в приложении и спокойно читают. Есть огромное разнообразие в жанре, и не нужно, как в комиксах или манге, что-то увеличивать, присматриваться. Просто листать вниз, — отмечает автор.

Создавать вебтуны сейчас удобно и для молодых авторов, писателей и художников. Они не боятся экспериментировать. Для Babble «Рысь» — это, по сути, тоже эксперимент.

«Многие переживают — я тоже»

Соня работает в спортивном магазине и любит аниме Источник: Комиксы BUBBLE / vk.com/bubble

Выбор героини — что-то новое для автора Даниила Ветлужских. До этого он в основном рисовал мужских персонажей, в частности, для комикса «Моби Би».

— Мне хотелось попробовать что-то другое, сделать что-то подростковое, где персонаж будет сталкиваться с внутренними проблемами, с непониманием со стороны родителей, с буллингом в школе. У нее переходный возраст, и эти проблемы близки многим подросткам. Было интересно узнать, как я пропишу девочку подростка, будучи уже взрослым мужчиной. Я ориентировался частично на свой опыт и на опыт своих друзей, подруг и родственников, — рассказал создатель истории.

Также Даниил общался со своим младшим братом, которому сейчас 14 лет. Помогла и жена Даниила — она рассказывала, как бы могла реагировать девочка на ситуации, в которые попадает Соня.

Много времени ушло на изучение мифологии, отмечает автор. Тотемы существуют в культуре у многих народов, так что Даниил изучал мифологию Сибири, Тывы, Бурятии. Важной частью подготовки стало изучение шаманизма и древнерусского фольклора, хотя в комиксе будет много придуманного.

Комикс уже продуман на несколько лет вперед — как говорит автор, планы у команды наполеоновские. Сейчас читатели только знакомятся с героем и дают обратную связь. На этом фоне выделяются комментарии от жителей Новосибирска.

— Люди радуются, что наконец-то героиня из Новосибирска, наконец-то покажут город. Многие переживают, что автор из Екатеринбурга не сможет нормально показать Новосибирск. И я тоже частично за это переживаю, поэтому стараюсь как можно лучше продумать, как показать город, какие места показать, чтобы это выглядело уместно и чтобы никто не обиделся, — поделился автор.

Даниил хочет, чтобы жители Новосибирска оценили его старания и поверили, что Соня — сибирская девочка, которая родилась в нашем городе и живет тут. Сейчас комикс выходит два раза в месяц и обходится читателям в 49 рублей. Через несколько месяцев Babble посмотрит на реакцию читателей и примет решение о выпуске бумажного варианта, но Даниилу Ветлужских уже присылают рисунки с Соней поклонники.

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