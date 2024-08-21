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Развлечения «Падали все»: блогерша на высоченных каблуках поскользнулась во время свадебного танца на Алтае

«Падали все»: блогерша на высоченных каблуках поскользнулась во время свадебного танца на Алтае

На мероприятие молодожены позвали российских знаменитостей от блогеров до актеров

3 763
28 комментариев

Молодожены отметили свадьбу в компании знаменитостей

Блогерша Полина Серова, которая устроила свадьбу на Алтае, упала во время первого танца со своим мужем. Девушка поскользнулась, но после падения быстро встала и продолжила танцевать.

Видео первого танца Полина опубликовала в своих социальных сетях. На нем девушка танцует со своим мужем Никитой. Пара поженилась еще в прошлом месяце, но с размахом отметила праздник совсем недавно. Для мероприятия установили сцену и запустили спецэффекты в виде дыма, повесили шикарные люстры и накрыли стол с видом на горы.

Во время танца девушка была в туфлях на высоком каблуке, Никита покружил Полину, после чего она отошла в сторону и должна была вернуться к мужу. Неожиданно блогерша поскользнулась и упала, но сразу же поднялась и продолжила танцевать.

После дождя подиум был мокрым, девушка поскользнулась

К случившемуся Полина отнеслась с иронией, написав, что ничего не может быть хуже, чем упасть во время свадебного танца. Правда, тут же поблагодарила всех гостей за поддержку.

— Наш танец был таким, каким он должен был быть: с эмоциями, криками, любовью, падением, скольжением по подиуму, будто это танцы на льду. В наш день пошел дождь, весь танцпол был скользким, сколько не протирай, падали все, — написала Полина.

На мероприятие, которое прошло в середине августа, молодожены пригласили большое количество российских звезд. Среди них была Ксения Бородина с избранником, бывшая Гуфа Юлия Королева, актер сериала «Реальные пацаны» (18+) Владимир Селиванов с супругой и скандальный блогер Артем Чекалин в компании с новой возлюбленной.

Всех звезд блогеры перевезли самолетом и поселили на базе отдыха, где для гостей арендовали коттеджи, сутки в которых стоят от 65 тысяч рублей.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В последнее время на Алтай приезжает всё больше и больше знаменитостей, НГС узнал, с чем это может быть связано и какую роль в этом играет Герман Греф.

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Комментарии
33
6mitya9
21 августа 2024, 15:32
КТО..ВСЕ ...ЭТИ..ЛЮДИ????
Qsy
21 августа 2024, 15:54
Зачем мне эта информация: какая-то тетка на свадьбе подскользнулась. Но встала и продолжила танцевать !? Кто это вообще?
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