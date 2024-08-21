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Развлечения тест Просто выберите картинку, а мы расскажем, что ждет вас осенью: тест-предсказание

Просто выберите картинку, а мы расскажем, что ждет вас осенью: тест-предсказание

Будем честны, некоторых из нас результаты этой игры весьма удивили

1 330
7 комментариев
Кто бы мог подумать, что выбранная картинка может точно описать наше ближайшее будущее

Наше подсознание иногда может выкидывать любопытные трюки. Порой оказывается, что те или иные предпочтения, привычки и манеры могут рассказать о нас куда больше, чем мы сами. В то же время они в два счета определяют наше психологическое состояние, из которого можно сделать кое-какие прогнозы на ближайшее будущее. И у нас есть верный способ это проверить. Чтобы сделать это, просто выберите картинку с животным, которая понравится вам больше остальных, нажмите на нужный ответ и читайте предсказание.

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Комментарии
7
275239151
21 августа 2024, 12:07
"Предсказания" в духе гороскопов, придумываемых писаками от журналистики
Grape Reflection 🍇
21 августа 2024, 12:08
Где картинка с тюленем?
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