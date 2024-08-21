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Развлечения мнение Рациональность и холодный ум: Солнце переходит в знак Девы — советы астролога

Рациональность и холодный ум: Солнце переходит в знак Девы — советы астролога

Также в этом знаке находится Венера

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2 комментария

Солнце пробудет в знаке Девы месяц

22 августа Солнце перейдет в знак Зодиака Дева. В астрологии считается, что этот период повысится трудолюбие, рассудительность и упорство. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская.

Солнце выйдет из пафосного, весёлого знака Льва и зайдет в аналитический, скромный знак Девы. В течении года Солнце движется по Зодиаку, передавая настроения и энергии знаков. С 22 августа по 22 сентября Солнце будет находиться в знаке Девы.

Дева — это очень интеллектуальный знак, анализирующий всё, всех и всегда, спокойный, рассудительный, рациональный, скрупулезный, заботливый, любящий служение в самом хорошем смысле этого слова. Она всегда с лёгкостью может подстроиться под изменяющийся мир, обстоятельства, людей. Но не перестанет из-за анализировать обстановку.

Девой управляет планета Меркурий. Планета речи, общения, знаний, поездок, торговли, передвижений и коммуникации. Самая быстрая из планет. Но до 28 августа Меркурий находится в ретрограде.

Венера сейчас также идёт по этому знаку и придаёт чувствам, вниманию и флирту серьёзность и расчетливость. Возможно, некоторым захочется проявится себя в любви, красоте, но будет не сильно понятно, как сделать это правильно. К 1 сентября Венера будет в оппозиции с Нептуном и составит тау-квадрат с Марсом. Это про непростой период, во время которого очарование, влюблённость, разного рода зависимости будут приносить в жизнь раздрай, проблемы и недопонимание. Поэтому стоит быть внимательными и осторожными.

В общем, неспроста учебный год, сбор урожая, заготовки и начало нового осеннего цикла начинается, когда Солнце идёт по знаку Девы. Это про трудолюбие, заботу, запасливость, рассудительность, упорство, начало процесса обучения.

Поэтому осенью, когда Солнце идёт по знаку Девы, мы так или иначе чувствуем другое отношение к жизни, делам и заботам.

Новосибирский астролог Анастасия Першина ранее составила гороскоп на весь август для всех знаков Зодиака. Читайте, чего стоит ждать до конца месяца.

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Комментарии
2
Гость
21 августа 2024, 11:31
Пожалуй закуплюсь гречкой, спичками и туалетной бумагой.
Гость
21 августа 2024, 12:04
Солнце переходит в созвездие девы 16 сентября и пробудет там до 30 октября(т.е 45 дней)....не слушайте астологов,а изучайте астрономию
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