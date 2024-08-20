«Счастье любит тишину»: Ксения Бородина похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — видео

Красотка отдыхает на Алтае Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде. Пикантные кадры знаменитость опубликовала в личных соцсетях.

— Какая я вам нравлюсь больше, сейчас или год назад? Хотя я, будущий психолог, принимаю все свои состояния и части и могу сказать, что не жалею ни о чём в этой жизни и всегда всему свое время, — написала Бородина в сетях.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Недавно телеведущая вместе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым посетила Алтай ради свадьбы друзей. Блогер Никита Серов и его жена Полина устроили торжество для друзей и родных. В социальных сетях Бородина поделилась романтичными кадрами с новым избранником.

— Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь свое, то об этом хочется кричать. Дайте время любви и нежности. Позволяйте себе всё, — отметила телеведущая.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Бородина закрутила роман с Сердюковым во время съемок алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+). Раньше звезда заявляла, что свою личную жизнь больше не будет выставлять напоказ, но теперь изменила мнение.