«Я не Бред Питт, но...»: звезда сериала «Жуки» рассказал о славе, сплетнях и выживании в пустыне

Актер занят в съемках экстремальных шоу Источник: пресс-служба «ТНТ»











Звезда сериала «Жуки» и любимец жителей Камышина Волгоградской области, Вячеслав Чепурченко в последнее время активно участвует в экстремальных шоу. На этот раз Вячеслав отправился в ОАЭ, чтобы попытаться «Выжить в Дубае» и взять реванш. Эксклюзивно для V1.RU актер рассказал о том, какие испытания стояли перед ним.



Вячеслав Чепурченко вырос в Камышине, с детства он мечтал стать актером. Слава к нему пришла после съемок в сериале «Жуки». Несмотря на известность, актер продолжает приезжать в отпуск в родной город. На этот раз актер попробовал свои силы в телепроекте «Выжить в Дубае. Возвращение».

— Должен признаться, все испытания на проекте были неожиданными и сложными, они до последнего держались в секрете, поэтому больше всего пугала именно неизвестность. Самое главное испытание — побороть себя и свои страхи. На самом деле в голове постоянно крутились мысли: «А что, если я не смогу?», «А что, если я хуже остальных подготовился?». Всё это в идеале нужно было побороть, а на деле — у меня плохо получалось справляться с задачами на логику здесь и сейчас, там, где нужна холодная голова, я очень сильно включаюсь эмоционально. Если даже неплохо справляюсь физически с испытаниями, то вот собранность подводит.

Вячеслав честно признался, что ему не просто справляться с эмоциями во время съемок шоу Источник: пресс-служба «ТНТ»











Ранее Вячеслав принимал участие в другом экстремальном шоу — «Звезды в Африке». По словам волгоградца, оба шоу были весьма эмоциональными, а испытания сложными.



— Они разные, в Африке экстрим был в твоих «соседях», у тебя могло быть самое простое задание, но рядом ползал какой-нибудь гигантский питон, — рассказал актер. — Либо ты должен был съесть какого-нибудь экстремального жука или таракана. Есть, конечно, в шоу то, что их объединяет — община, которая шепчется за твоей спиной и плетет разные интриги. Это я не очень люблю. Бывает же так, что ты приходишь в компанию и понимаешь, что не вписался, так и со мной.

Однако актер успевает сниматься не только в экстремальных и развлекательных шоу. Весной этого года Вячеслав вновь присоединился к касту «Жуков» и приступил к съемкам следующего сезона. Сейчас он одновременно занят в нескольких проектах в разных частях света.

Актеры с радостью вернулись к съемкам в «Жуках» Источник: пресс-служба «ТНТ»











— Как мне это удается? Я не знаю, этот вопрос лучше задать моему агенту, — посмеялся актер. — Сейчас у меня три проекта в работе, скоро еще четвертый прибавится, от меня требуется только высыпаться, хорошо себя чувствовать, знать текст и, если говорить о профессионализме, то быть мобильным. Мы за 30 минут должны снять новую сцену и идти дальше, никакие личные проблемы и вопросы на съемочной площадке не должны всплывать. Работа должна идти в своем графике, без отставаний и прочих проблем, а в моем случае это даже не работа, это моя большая-большая любовь.



В прошлом году создатели сериала «Жуки» заявили, что третий сезон — последний, но после подобных сообщений поклонники сериала засыпали телеканал письмами и просьбами продолжить эту историю. И съемки возобновились.

— Да, я был рад, что история «Жуков» стала законченной, завершенной, со своим финалом, но еще более я рад, что мы смогли создать сериал, который получил продолжение. Сейчас это будут не просто ситуации в деревне, нет, сейчас будет полноценная, жирная проблема и история, которая нависла над «Жуками». В родном Камышине актер бывает раз в полгода, не так давно он навещал родных, в том числе и своих бабушек. В одном из интервью Вячеслав говорил о том, что весь сериал «Жуки» — это что-то ламповое, доброе, родное, будто побывал в гостях у бабушки. — На самом деле, говоря это я не имел в виду Камышин, — поделился Вячеслав. Жуки — деревня, примерно в такой же бывал в Ростовской области у своих бабушек в детстве, там я не был уже давно, там уже никого из родных, наверное, и не осталось. А Камышин — это мой родной город, Волга, всё лето на пляже с пацанами, наши парки. Сейчас уже мои детишки ездят, как я в детстве, к своим бабушкам в Камышин.

При этом в самом Камышине Вячеслава очень любят, его появления в городе ждут и пытаются выловить актера ради фотокарточки.