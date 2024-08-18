Чего ждать в будущем? Как высчитать число судьбы и понять его значение — инструкция

Нумеролог — о числе судьбы Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Как отмечают эксперты, в каждом из нас заложено нечто особенное, что помогает найти свой путь в жизни. Это не только наши таланты и характер, но и глубокие энергии, заложенные в каждом с самого рождения. В этом материале вместе с нумерологом Екатериной Климовой разбираемся, что такое число судьбы и как его рассчитать.

— Число судьбы является значимым практически во всех школах нумерологии. Его еще называют числом кармы — закона причинно-следственных связей. Это значение дает нам информацию не только о важных вероятных событиях в будущем и нашем потенциале, а также показывает, какой урок из прошлого опыта важно пройти, — рассказала Екатерина Климова.

Как объяснила нумеролог, чтобы рассчитать индивидуальное число судьбы, необходимо сложить все цифры в дате рождения и довести до однозначного значения. Но есть исключения. Если итоговое число 11, 22 или 33, его оставляем таким, какое есть. Подобный тип чисел называет числом мастера.

К примеру, дата — 23.10.1989. Складываем 2 + 3 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9 = 33. Это число мастера, поэтому его оставляем таким. Другой пример: 11.02.2013. Складываем 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 = 10. Дальше между собой плюсуем 1 и 0. Получаем 1. Это и есть число судьбы.

Расшифровка Чисел Судьбы

1 из 2 Источник: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Получившееся однозначное число или число мастера имеет свое толкование. Ниже даем объяснение от нумеролога к каждому из них.

Число 1

Человеку необходимо поработать над своим эго, уходя от гордыни и жертвенности. Важно проявлять ответственность и светить людям, как солнце.

Число 2

Для человека ключевая тема — отношения, которые необходимо научиться выстраивать. Также важно уйти от тревог, обид и принять маму и всех женщин.

Число 3

Наделяет человека стремлением к обучению и развитию. Важно желать перемен в жизни, контактировать с детьми и изучать тему финансов.

Число 4

Показывает, что события в жизни человека будут складываться необычно, странно для других. Но это происходит для того, чтобы человек избавился от иллюзий и страхов. Важно также больше быть на природе.

Число 5

Обладатель данного значения будет иметь динамичную жизнь. Важно все сложности решать самостоятельно, давать себе свободу и много путешествовать.

Число 6

Показывает, что вся жизнь человека будет направлена на поиск наслаждений и комфорта. Важно не сравнивать себя с другими и избегать чрезмерных желаний (перееданий, пересыпаний и импульсивных покупок).

Число 7

Наделяет человека сильной интуицией. Могут часто сниться вещие сны. Необходимо в жизни уходить от любых зависимостей и привязок, особенно к материальному.

Число 8

Говорит, что события в жизни могут развиваться медленно. Человеку важно проявлять трудолюбие, ответственность и дисциплину.

Число 9

Наделяет человека артистическими способностями, любовью к спорту и сильной энергии. Важно защищать слабых и работать с агрессией.

Число 11

У человека есть особая миссия — помогать другим людям, создавать что-то для них и заниматься благотворительностью.



Число 22

У человека особая энергия для создания нового в мире. Важно реализовывать свои идеи и делиться ими.



Число 33

У человека талант — передавать знания через речь и работать с женщинами.

