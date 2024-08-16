Выходить за рамки: Сибирская Круэлла снялась в клипе для модельного показа — с ней еще сотня сибирячек

Блогер из Новосибирска Ольга Платонова приняла участие в съемках клипа с десятками других сибирячек. Видео готовят для проекта, в рамках которого женщинам с любыми внешними данными могут попробовать себя в качестве моделей.
Съемки клипа проходили в формате флешмоба в Центральном парке 14 августа. В них приняли участие 150 женщин и около трех десятков детей.
— Была потрясающая атмосфера, никто не стеснялся. Цель проекта — раскрыть людей, чтобы они пробовали себя в искусстве моделинга и не боялись выходить за рамки, — рассказала НГС Ольга Платонова, которую называют Сибирской Круэллой.
Съемки клипа приурочили к будущему показу, в котором примут участие люди без опыта в моделинге.
Ольга Платонова постоянно проявляет себя с разных сторон — так в начале августа она чуть не утонула на съемках. Эпатажной сибирячке после этого пришлось выкинуть шубу за 50 тысяч рублей.
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