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Развлечения Выходить за рамки: Сибирская Круэлла снялась в клипе для модельного показа — с ней еще сотня сибирячек

Выходить за рамки: Сибирская Круэлла снялась в клипе для модельного показа — с ней еще сотня сибирячек

Участницы собрались в Центральном парке Новосибирска

668
15 комментариев
Мероприятие прошло 14 августа в Центральном парке

Блогер из Новосибирска Ольга Платонова приняла участие в съемках клипа с десятками других сибирячек. Видео готовят для проекта, в рамках которого женщинам с любыми внешними данными могут попробовать себя в качестве моделей.

Съемки клипа проходили в формате флешмоба в Центральном парке 14 августа. В них приняли участие 150 женщин и около трех десятков детей.

— Была потрясающая атмосфера, никто не стеснялся. Цель проекта — раскрыть людей, чтобы они пробовали себя в искусстве моделинга и не боялись выходить за рамки, — рассказала НГС Ольга Платонова, которую называют Сибирской Круэллой.

Съемки клипа приурочили к будущему показу, в котором примут участие люди без опыта в моделинге.

Ольга Платонова постоянно проявляет себя с разных сторон — так в начале августа она чуть не утонула на съемках. Эпатажной сибирячке после этого пришлось выкинуть шубу за 50 тысяч рублей.

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Новосибирск Моделинг Ольга Платонова Сибирская Круэлла Флешмоб
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Комментарии
15
Поддерживаю
16 августа 2024, 17:49
А что Терешкову не позвали, без нее этот клип не впечатляет !
280155203
16 августа 2024, 18:17
у всех диабет ...
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