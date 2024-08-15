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Развлечения «Навели порчу»: в Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil’

«Навели порчу»: в Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil’

Билеты на выступление артиста продаются по цене от 8 тысяч рублей

904
22 комментария
Концерт певца должен пройти 16 августа

В Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil’. Сам исполнитель заявил, что считает, что на него «навели порчу».

Информацией об отмене концерта исполнитель поделился в своем Telegram-канале. В Новосибирске Ramil’ должен был выступить в будущую пятницу, 16 августа.

— Мне кажется, на меня какую-то порчу навели, потому что всегда, когда я езжу на концерт, сразу болею. Мне очень жаль, но мое здоровье решило поменять планы и положить меня в кровать, без возможности делать то, что я люблю больше всего — петь для вас. Не люблю отменять выступления, но как есть. Увы, не могу прилететь в пятницу в Новосибирск, — рассказал исполнитель.

Вскоре он опубликовал новый пост, в котором признался, что проблемы со здоровьем не имеют отношения к «порче». Певец отметил, что никогда полностью не долечивался от болезней, из-за чего у него сильно ослаб иммунитет.

Выступление Ramil’ в Новосибирске должно было состояться на площадке «Edge Premium Fitness Club» 16 августа, исполнитель был заявлен специальным гостем. Билеты на мероприятия продаются по цене от 8 тысяч рублей.

В середине июля Ramil’ выступил в Новосибирске на фестивале «Черника». Почитайте большой репортаж с двухдневного фестиваля.

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Комментарии
22
233143581
15 августа 2024, 22:21
Даром бы не пошёл... А кто это вобче?
Директор Завода (Ржака)
15 августа 2024, 22:20
Кто это?
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