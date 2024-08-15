«Навели порчу»: в Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil’

Концерт певца должен пройти 16 августа Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil’. Сам исполнитель заявил, что считает, что на него «навели порчу».



Информацией об отмене концерта исполнитель поделился в своем Telegram-канале. В Новосибирске Ramil’ должен был выступить в будущую пятницу, 16 августа.



— Мне кажется, на меня какую-то порчу навели, потому что всегда, когда я езжу на концерт, сразу болею. Мне очень жаль, но мое здоровье решило поменять планы и положить меня в кровать, без возможности делать то, что я люблю больше всего — петь для вас. Не люблю отменять выступления, но как есть. Увы, не могу прилететь в пятницу в Новосибирск, — рассказал исполнитель.



Вскоре он опубликовал новый пост, в котором признался, что проблемы со здоровьем не имеют отношения к «порче». Певец отметил, что никогда полностью не долечивался от болезней, из-за чего у него сильно ослаб иммунитет.



Выступление Ramil’ в Новосибирске должно было состояться на площадке «Edge Premium Fitness Club» 16 августа, исполнитель был заявлен специальным гостем. Билеты на мероприятия продаются по цене от 8 тысяч рублей.



В середине июля Ramil’ выступил в Новосибирске на фестивале «Черника». Почитайте большой репортаж с двухдневного фестиваля.

