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Развлечения Новосибирская школьница не смогла пройти кастинг на кулинарное шоу на «Пятнице» — чем она расстроила судей

Новосибирская школьница не смогла пройти кастинг на кулинарное шоу на «Пятнице» — чем она расстроила судей

Девочка приготовила торт с маком

1 472
14 комментариев
Девочке 15 лет

15-летняя жительница Новосибирска Эвелина Лебедева приняла участие в новом сезоне шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Школьница приготовила торт с маком и манговой начинкой. Изделие девочка украсила фигурками инопланетян.

— Этот торт символизирует то, что в будущем инопланетяне захватят планету, — заявила Эвелина.

По внешнему виду торт понравился шефу Ренату Агзамову. Однако когда ведущие начали дегустировать кондитерское изделие, то его вкус их огорчил. В итоге все трое сказали свое нет школьнице.

— Этот торт я переделывала уже в Москве, так как в Новосибирске в аэропорту с тортом меня не пустили в самолет. Но всё равно спасибо, что мне дали шанс поучаствовать в шоу «Кондитеры. Дети», — поделилась Эвелина после дегустации.

Ранее 11-летняя жительница Новосибирска Мирослава Зуборцева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Ее торт на тему «десерты из будущего» впечатлил звездное жюри.

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Кондитер. Дети Канал Пятница Новосибирск
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Комментарии
14
урлулуу
10 августа 2024, 21:42
Торт с маком? Ну такое.
шёлтут
10 августа 2024, 21:27
Лучший торт - размазанный по физиономии самого.
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