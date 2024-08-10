Новосибирская школьница не смогла пройти кастинг на кулинарное шоу на «Пятнице» — чем она расстроила судей

Девочке 15 лет Источник: телеканал «Пятница»











15-летняя жительница Новосибирска Эвелина Лебедева приняла участие в новом сезоне шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Школьница приготовила торт с маком и манговой начинкой. Изделие девочка украсила фигурками инопланетян.



— Этот торт символизирует то, что в будущем инопланетяне захватят планету, — заявила Эвелина.



По внешнему виду торт понравился шефу Ренату Агзамову. Однако когда ведущие начали дегустировать кондитерское изделие, то его вкус их огорчил. В итоге все трое сказали свое нет школьнице.



— Этот торт я переделывала уже в Москве, так как в Новосибирске в аэропорту с тортом меня не пустили в самолет. Но всё равно спасибо, что мне дали шанс поучаствовать в шоу «Кондитеры. Дети», — поделилась Эвелина после дегустации.



Ранее 11-летняя жительница Новосибирска Мирослава Зуборцева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Ее торт на тему «десерты из будущего» впечатлил звездное жюри.

