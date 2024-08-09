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Развлечения «В 27 начала с роли 45-летней женщины»: актриса Ксения Корнева — о том, как попала в шоу «Уральские пельмени»

«В 27 начала с роли 45-летней женщины»: актриса Ксения Корнева — о том, как попала в шоу «Уральские пельмени»

На съемки девушку пригласил Андрей Рожков

1 785
11 комментариев
Ксения родом из Новосибирска

Новосибирская актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, как она попала в проект. По словам сибирячки, первый раз она снялась в этом шоу, когда ей было 27 лет.

— В шоу я попала случайно, меня позвали на одну-единственную роль. В меня поверил Андрей Рожков, позвал сняться в одном-единственном номере, в котором мы разводились. Я играла женщину примерно 45 лет. Получилось перевоплотиться и показать возрастную так, что уже после того, как я сняла грим, люди не поняли, что на сцене была я, — рассказала Ксения в шоу «Закулисье».

По словам актрисы, вскоре ее снова пригласили сняться в проекте, хотя роль ей досталась без текста. После этого авторы стали писать роли специально под Ксению. Сибирячка отметила, что все участники очень хорошо ее приняли.

— Мы очень быстро сконектились, потому что и парни, и я — бывшие кавээнщики, никаких не было вопросов, быстро нашли общий язык. С девочками точно так же, у нас были разные амплуа, мы совершенно разные, и никто никому не переходил дорогу. Этих людей я могу называть друзьями, — поделилась актриса.

Ксения отметила, что по прошествии лет она так же волнуется перед выходом на сцену. И уже не так сильно переживает о возможных ляпах во время съемок, ведь, по ее словам, зрители очень любят неудачные шутки или заминки актеров.

Ранее Ксения Корнева похвасталась кадрами с отдыха в Амстердаме.

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Ксения Корнева Уральские пельмени Новосибирск
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Комментарии
11
mirror
10 августа 2024, 00:48
Что деется... Кто это, что это?
Судзуки Онидзуки
10 августа 2024, 00:20
Помню, выходит Светлаков, смотрит на Ксению: -Рожков! Что они с тобой сделали? Говорили же тебе - не переодевайся в женщин! До добра это не доведёт. -Я Ксюша. -Ксюша... Рожков, это ужастно!
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