«В 27 начала с роли 45-летней женщины»: актриса Ксения Корнева — о том, как попала в шоу «Уральские пельмени»

Ксения родом из Новосибирска Источник: Ксения Корнева / T.me











Новосибирская актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, как она попала в проект. По словам сибирячки, первый раз она снялась в этом шоу, когда ей было 27 лет.



— В шоу я попала случайно, меня позвали на одну-единственную роль. В меня поверил Андрей Рожков, позвал сняться в одном-единственном номере, в котором мы разводились. Я играла женщину примерно 45 лет. Получилось перевоплотиться и показать возрастную так, что уже после того, как я сняла грим, люди не поняли, что на сцене была я, — рассказала Ксения в шоу «Закулисье».



По словам актрисы, вскоре ее снова пригласили сняться в проекте, хотя роль ей досталась без текста. После этого авторы стали писать роли специально под Ксению. Сибирячка отметила, что все участники очень хорошо ее приняли.



— Мы очень быстро сконектились, потому что и парни, и я — бывшие кавээнщики, никаких не было вопросов, быстро нашли общий язык. С девочками точно так же, у нас были разные амплуа, мы совершенно разные, и никто никому не переходил дорогу. Этих людей я могу называть друзьями, — поделилась актриса.



Ксения отметила, что по прошествии лет она так же волнуется перед выходом на сцену. И уже не так сильно переживает о возможных ляпах во время съемок, ведь, по ее словам, зрители очень любят неудачные шутки или заминки актеров.



Ранее Ксения Корнева похвасталась кадрами с отдыха в Амстердаме.

