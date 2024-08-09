«Ждал этого целый год»: главный прапорщик страны Алексей Маклаков прилетел на Алтай

Актер родом из Новосибирска Источник: alexeymaklakov_official / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Легендарный прапорщик из сериала «Солдаты», актер Алексей Маклаков прилетел на Алтай. Об этом он сообщил в своих соцсетях.



— Мой маленький отпуск, которого я ждал год, — написал актер под видео.

Источник: alexeymaklakov_official / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

В комментариях под постом поклонники поздравили актера с долгожданным отдыхом и дали советы, что посетить на Алтае.



— Обязательно съездите на рыбалку, — написал issa_shirin.



— Хорошего отпуска. Попробуйте местного меда, сходите в баньку и погуляйте по козьей тропе у Чемальской ГЭС, — посоветовала mari_mur.



— Лучше всего отправляйтесь в сторону Монголии, там очень крутые виды, места не настолько туристические, посетите гейзерные озера и Марс, — написал viktor_vi5256.



Алексей Маклаков родился в Новосибирске, здесь же окончил театральное училище и какое-то время работал в театре «Красный факел». С 2021 года он служит в одном из лучших российских театров — «Ленкоме».



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Ранее Алексей Маклаков рассказал о работе с Гагариной, Давой и Хаметовой, а также о новых проектах.

