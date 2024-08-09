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Развлечения «Ждал этого целый год»: главный прапорщик страны Алексей Маклаков прилетел на Алтай

«Ждал этого целый год»: главный прапорщик страны Алексей Маклаков прилетел на Алтай

Для отдыха актер выбрал природу Сибири

2 643
28 комментариев
Актер родом из Новосибирска

Легендарный прапорщик из сериала «Солдаты», актер Алексей Маклаков прилетел на Алтай. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

— Мой маленький отпуск, которого я ждал год, — написал актер под видео.

В комментариях под постом поклонники поздравили актера с долгожданным отдыхом и дали советы, что посетить на Алтае.

— Обязательно съездите на рыбалку, — написал issa_shirin.

— Хорошего отпуска. Попробуйте местного меда, сходите в баньку и погуляйте по козьей тропе у Чемальской ГЭС, — посоветовала mari_mur.

— Лучше всего отправляйтесь в сторону Монголии, там очень крутые виды, места не настолько туристические, посетите гейзерные озера и Марс, — написал viktor_vi5256.

Алексей Маклаков родился в Новосибирске, здесь же окончил театральное училище и какое-то время работал в театре «Красный факел». С 2021 года он служит в одном из лучших российских театров — «Ленкоме».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Алексей Маклаков рассказал о работе с Гагариной, Давой и Хаметовой, а также о новых проектах.

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Комментарии
28
Cobalt & Nickel
9 августа 2024, 19:26
Кто -нибудь видел его хоть раз с серьезным выражением лица ?
старосибирский
9 августа 2024, 20:53
почему на не СВО? чёрт он а не прапорщик
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