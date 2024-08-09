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Развлечения Шмотки випов эксклюзив Сумочка за 100 тысяч и шляпки от Dior: смотрим, что носит глава соцполитики мэрии Новосибирска — она покидает пост

Сумочка за 100 тысяч и шляпки от Dior: смотрим, что носит глава соцполитики мэрии Новосибирска — она покидает пост

Разглядываем парочку изделий, которые любит Ольга Незамаева

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120 комментариев
Судя по фотографиям Ольги Незамаевой, она любит элегантный стиль и редко надевает вещи черного цвета

Глава департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, которая покидает свой пост сегодня, 9 августа, носит дорогие шляпки от Dior и ходит с сумочкой Jacquemus. НГС посмотрел, что носит без пяти минут бывшая чиновница.

С сумочкой от французского бренда Jacquemus в цвете хаки Ольга Незамаева появилась сначала на параде в честь Дня Победы, а после в этот же день на концерте. Согласно одному из сайтов, она обошлась бывшей руководительнице департамента почти в 106 тысяч рублей. Изготовили изделие из бархатистой замши, фактура подчеркивает глубину оттенка и создает игру полутонов, говорится в описании.

У модели съемный плечевой ремень, а спереди — миниатюрный логотип.

Обратите внимание на логотип, который виднеется на сумочке
В этом же образе Ольга Незамаева посетила концерт

Еще одна любовь экс-главы департамента — шляпки. Она часто публикует фотографии в разных головных уборах, порой изделия бывают цветные, иногда с интересным бантиком. Две из них — от французской компании Dior. Сколько именно стоят две шляпки, хранящиеся в гардеробе Незамаевой, неизвестно, средняя цена на изделия бренда — 80 тысяч рублей. У Незамаевой есть подобная в белом цвете и в сером с названием бренда на ленточке.

В брендовой шляпке Ольга поздравляла заслуженного фармацевта и праздновала то, что горсовет принял решение акционировать муниципальные аптеки и сохранить на карте города «Новосибирскую аптечную сеть»
В изделии того же бренда, но другого цвета Ольга также появлялась на мероприятиях города

Недавно НГС изучил гардероб уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко. Для рабочих встреч она часто выбирает простые, изящные и лаконичные платья и блузы. Как оказалось, Болтенко по душе итальянский бренд доступного люкса MaxMara.

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Комментарии
120
Живущий в Сибири
9 августа 2024, 16:13
Да кому она нужна, кроме НГСа? Тьфу. И забыть.
Марпл Это Я
9 августа 2024, 16:24
1. Странно носить такие шляпки и сумки и быть такой неухоженной.
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