Сумочка за 100 тысяч и шляпки от Dior: смотрим, что носит глава соцполитики мэрии Новосибирска — она покидает пост

Судя по фотографиям Ольги Незамаевой, она любит элегантный стиль и редко надевает вещи черного цвета Источник: «Ольга Незамаева» / T.me











Глава департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, которая покидает свой пост сегодня, 9 августа, носит дорогие шляпки от Dior и ходит с сумочкой Jacquemus. НГС посмотрел, что носит без пяти минут бывшая чиновница.



С сумочкой от французского бренда Jacquemus в цвете хаки Ольга Незамаева появилась сначала на параде в честь Дня Победы, а после в этот же день на концерте. Согласно одному из сайтов, она обошлась бывшей руководительнице департамента почти в 106 тысяч рублей. Изготовили изделие из бархатистой замши, фактура подчеркивает глубину оттенка и создает игру полутонов, говорится в описании.

У модели съемный плечевой ремень, а спереди — миниатюрный логотип.

Обратите внимание на логотип, который виднеется на сумочке Источник: «Ольга Незамаева» / T.me, Vipavenue.ru











В этом же образе Ольга Незамаева посетила концерт Источник: «Ольга Незамаева» / T.me











Еще одна любовь экс-главы департамента — шляпки. Она часто публикует фотографии в разных головных уборах, порой изделия бывают цветные, иногда с интересным бантиком. Две из них — от французской компании Dior. Сколько именно стоят две шляпки, хранящиеся в гардеробе Незамаевой, неизвестно, средняя цена на изделия бренда — 80 тысяч рублей. У Незамаевой есть подобная в белом цвете и в сером с названием бренда на ленточке.

В брендовой шляпке Ольга поздравляла заслуженного фармацевта и праздновала то, что горсовет принял решение акционировать муниципальные аптеки и сохранить на карте города «Новосибирскую аптечную сеть» Источник: «Ольга Незамаева» / T.me











В изделии того же бренда, но другого цвета Ольга также появлялась на мероприятиях города Источник: «Ольга Незамаева» / T.me









