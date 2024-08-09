Сумочка за 100 тысяч и шляпки от Dior: смотрим, что носит глава соцполитики мэрии Новосибирска — она покидает пост

Глава департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, которая покидает свой пост сегодня, 9 августа, носит дорогие шляпки от Dior и ходит с сумочкой Jacquemus. НГС посмотрел, что носит без пяти минут бывшая чиновница.
С сумочкой от французского бренда Jacquemus в цвете хаки Ольга Незамаева появилась сначала на параде в честь Дня Победы, а после в этот же день на концерте. Согласно одному из сайтов, она обошлась бывшей руководительнице департамента почти в 106 тысяч рублей. Изготовили изделие из бархатистой замши, фактура подчеркивает глубину оттенка и создает игру полутонов, говорится в описании.
У модели съемный плечевой ремень, а спереди — миниатюрный логотип.
Еще одна любовь экс-главы департамента — шляпки. Она часто публикует фотографии в разных головных уборах, порой изделия бывают цветные, иногда с интересным бантиком. Две из них — от французской компании Dior. Сколько именно стоят две шляпки, хранящиеся в гардеробе Незамаевой, неизвестно, средняя цена на изделия бренда — 80 тысяч рублей. У Незамаевой есть подобная в белом цвете и в сером с названием бренда на ленточке.
Недавно НГС изучил гардероб уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко. Для рабочих встреч она часто выбирает простые, изящные и лаконичные платья и блузы. Как оказалось, Болтенко по душе итальянский бренд доступного люкса MaxMara.