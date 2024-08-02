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Развлечения «Передо мной купили сразу 10 билетов»: в Новосибирске стартует показ «Дэдпул и Росомаха» — где посмотреть премьеру

«Передо мной купили сразу 10 билетов»: в Новосибирске стартует показ «Дэдпул и Росомаха» — где посмотреть премьеру

Билеты стоят от 370 рублей

729
16 комментариев
Новосибирцы начинают раскупать билеты на субботнюю премьеру

В Новосибирске 3 августа начинается показ фильма «Дэдпул и Росомаха» (18+). Прокатное удостоверение на этот фильм не выдали, так что показывают его как «мероприятия» и не во всех кинотеатрах. При этом уже сегодня, 2 августа, новосибирцы встали в очереди, чтобы купить фильм.

— Сегодня забежала в «Сибирский Молл», чтобы быстро купить билеты, а в итоге простояла в очереди. Парни прямо передо мной сразу купили 10 билетов, — рассказала читательница НГС.

В новом фильме «Марвел» встречаются два культовых персонажа: Дэдпул и Росомаха. Как известно из описания к кино, Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями». Это вынуждает его вернуться к супергеройскому альтер эго и изменить прошлое с помощью Росомахи.

В «Киносити», который находится в «Сибирском молле», первый показ запланирован на 10:40 и билет на утренний сеанс стоит 370 рублей. Также будет показывать фильм в 12:00, 13:05, 14:20, 15:30 за 420 рублей. К вечеру цена билета повысится до 480 рублей. Сеансы запланированы на 16:45, 17:55, 19:10, 20:26, 21:35, 22:50, 23:55. Купить билет можно только в кассе.

В «Победе» премьеру начнут показывать в 13:00. Также запланированы сеансы в 15:30, 18:00, 20:30, 22:55. Стоит билет 550 рублей и купить их можно только на сайте.

«Киномир» в Академгородке в ТРЦ «Эдем» начнет показывать фильм в 12:00 за 450 рублей. В 14:30, 17:00, 19:35 и 22:00 билеты продают по 500 рублей.

В кинотеатре «Киноатлас», который находится на Гребенщиков, 23, премьера запланирована на 10:35 и на 12:50. В этом билет вам обойдется в 370 рублей. Дальше уже будет повышение цены до 420 рублей и показы будут в 15:05, 17:20. Вечерние сеансы в 19:35, 21:50 стоят 480 рублей, а ночной в 00:05 — 370 рублей.

В Новосибирске в августе не так много мероприятий, но посмотреть есть что. НГС составил афишу на последний месяц лета.

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Кинотеатр Новосибирск Дэдпул Киносеанс
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Комментарии
16
265861561
2 августа 2024, 16:26
Санкциям отбой?
Гость
2 августа 2024, 16:20
Как и все нормальные люди, уже лет 15 как не был в кино и даже не собираюсь поддерживать эту сомнительную индустрию. А если хочется что-то посмотреть, то просто качаю с РуТрекера и смотрю прекрасно дома! 👍
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