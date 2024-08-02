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Развлечения обзор Самые неблагоприятные дни в июле 2024 года: Ракам стоит быть особенно осторожными

Самые неблагоприятные дни в июле 2024 года: Ракам стоит быть особенно осторожными

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1 комментарий
В некоторые дни августа лучше, кажется, и вовсе из дома не выходить

Многие люди считают август самым неблагоприятным месяцем года, потому что происходит немало неприятных событий: то самолет упадет, то глобальный пожар начнется, то переворот, то дефолт случится. Вполне вероятно, что так влияют астрономические события и расположения планет. В этом году август отличается еще и тем, что почти весь месяц будет ретроградить Меркурий, который подкрепит Голубая Луна. В общем, месяцок, похоже, выдастся тот еще. Чтобы вы могли уберечь себя от возможных невзгод, мы узнали у астролога Татьяны Федорищевой всё о неблагоприятных датах в августе 2024-го.

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года

Практически с первых дней месяца начнет напоминать о себе главный виновник всех бед и несчастий: с 5 по 28 августа будет ретроградить Меркурий. Это значит, что стоит воздержаться от крупных покупок, сделок и смены работы. Готовимся: его будет ретроградить аж до 28 августа.

Казалось бы, после того как Меркурий бросит ретроградить, можно будет и выдохнуть, но не в этот месяц. Потому что на смену Меркурию в ретроград отправится Уран — 29 августа. Поэтому конец августа астролог Татьяна Федорищева советует посвятить глубокому познанию себя и максимальному замедлению. Не торопите события и не торопитесь сами.

Самый страшный день

Кстати, день, когда Меркурий перестает ретроградить, в этом году совпадает с прямо-таки какой-то сакральной датой. 28 августа часто выдается не самый спокойный день. Да чего там, его впору назвать самым страшным днем.

— В этот день происходит много ДТП, опасных и критических ситуаций, а также катастроф, — предупреждает Татьяна Федорищева. — 28 августа считается одним из самых опасных дней не только в августе, но и в году.

Татьяна Федорищева — теолог, астролог, астропсихолог, специалист по амулетам и минералам.

Посудите сами. 28 августа 1988 года произошла трагедия во время авиашоу на военной базе «Рамштайн», в результате которой погибли 70 человек. В 1993 году — катастрофа «Як-40» в Хороге, ставшая крупнейшей авиакатастрофой в Таджикистане: погибли 82 человека. В 2005 году в этот день начался самый разрушительный ураган в истории США — «Катрина», который унес жизни почти 2000 человек.

Самые опасные и благоприятные дни в августе 2024 года

По словам Татьяны Федорищевой, Ракам встречать август стоит с осторожностью. Самыми удачливыми представителями знаков зодиака будут Овны, в любви же повезет Девам. Подробно обо всем этом и многом другом вы можете почитать в гороскопе на август для всех знаков зодиака, а теперь давайте остановимся на благоприятных и опасных днях в августе 2024 года.

К счастью, неблагоприятных дней в августе не так уж и много, но вы все равно сохраните этот календарь

У Овнов самыми благоприятными днями станут 6, 12, 24 августа. А вот неблагоприятный день будет всего один — 4 августа.

Тельцы, наоборот, будут особенно успешны и счастливы только один день — 10 августа. Зато неблагоприятных дней будет два — 20 и 23 августа.

Близнецам удачу за хвост нужно ловить 7 и 11 августа, а вот 27-го числа лучше, напротив, не делать резких движений.

Благоприятные дни для Раков — 15 и 22 августа, неблагоприятный только один — 3 августа.

У Львов всего будет поровну: два благоприятных дня ожидаются 13 и 19 августа, парочка неблагоприятных — 8 и 12 числа.

Девы, у вас будет больше хорошего. Благоприятные дни ожидаются 14, 19 и 25 августа и только один неблагоприятный — 9 августа.

У Весов благоприятные дни — 1 и 16 августа, неблагоприятный — 14 августа.

Благоприятных дней у Скорпионов будет два — 14 и 29 августа. И один неблагоприятный — 11 августа.

Стрельцам звезды будут благоволить 5 и 22 августа, а вот 2 августа лучше на них не надеяться — ничего хорошего они вам не скажут.

Козероги, у вас благоприятных дней будет два — 6 и 12 августа. Спешите воспользоваться возможностями. И не спешите никуда 3 августа — это неблагоприятный для вас день.

У Водолеев благоприятных дней будет три — 3, 14 и 22 августа. А неблагоприятный всего один — 1 августа.

Рыбы, вы будете наслаждаться благоприятными днями 10 и 16 августа. Но остерегайтесь 23 и 26 августа — это не самые удачные для вас даты в этом году.

Что делать в неблагоприятные дни

В неблагоприятные дни стоит быть осторожными с тратой денег — из-за ретроградного Меркурия. Также не стоит торопиться в принятии решений в конце месяца, когда на смену ретро-Меркурию придет его ретрособрат, планета Уран.

В благоприятные дни важно позаботиться о качественном отдыхе, много времени уделить себе, можно запланировать встречи с друзьями. В это время хорошо составить списки планов на осень, на которую и стоит перенести глобальные перемены.

Провести август благополучно, по мнению астролога Татьяны Федорищевой, помогут талисманы месяца: стекло, металл, бирюза, флюорит.

А вы верите в предсказания астрологов?

Да, всегда срабатывают
Хотелось бы верить
Кое-что действительно совпадает
Не верю и верить не собираюсь

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Комментарии
1
Гость
2 августа 2024, 00:13
Неблагоприятные дни в июле? Ребята,похмелитесь, уже август
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