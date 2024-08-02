Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке

Новолуние в Раке — одно из самых эмоциональных Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











4 августа в 17:13 состоится новолуние в знаке Рака. Считается, что это время благоприятно для общения с семьей и близкими людьми, при этом возможна высокая эмоциональность. Подробнее об этом рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина в своей авторской колонке.



Новолуние в Раке — одно из самых эмоциональных. Рак является водяным знаком, связанным с эмоциями, интуицией и семейными ценностями. Вот почему новолуние в этом знаке может повысить эмоциональную чувствительность, ностальгические тенденции и желание заботиться о близких.



Это идеальное время для того, чтобы задуматься о своих чувствах, о семье и родственниках. Возрастает потребность в заботе и уюте, также желание создать гармонию в своем доме. Используйте этот момент, чтобы провести время с близкими, обсудить важные темы и вспомнить важные моменты вашей жизни. Интуиция будет на высоте, доверяйте своим ощущениям и не бойтесь показывать эмоции.



Новолуние открывает двери для новых начинаний, особенно в сфере отношений и домашнего уюта. Тем, у кого есть планы или проекты, связанные с обустройством жилья или укреплением семейных связей, можно поразмышлять об их реализации.



В новолуние нежелательно выяснять отношения, чрезмерно нагружать себя работой. Только бережное отношение к себе и тем, кто рядом. Хорошо организовать семейный обед, поделиться друг с другом воспоминаниями и планами, пообщаться с родными и любимыми.



Верьте в себя и не забывайте о важности душевного равновесия!



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