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Развлечения мнение Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке

Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке

Оно состоится 4 августа

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Новолуние в Раке — одно из самых эмоциональных

4 августа в 17:13 состоится новолуние в знаке Рака. Считается, что это время благоприятно для общения с семьей и близкими людьми, при этом возможна высокая эмоциональность. Подробнее об этом рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина в своей авторской колонке.

Новолуние в Раке — одно из самых эмоциональных. Рак является водяным знаком, связанным с эмоциями, интуицией и семейными ценностями. Вот почему новолуние в этом знаке может повысить эмоциональную чувствительность, ностальгические тенденции и желание заботиться о близких.

Это идеальное время для того, чтобы задуматься о своих чувствах, о семье и родственниках. Возрастает потребность в заботе и уюте, также желание создать гармонию в своем доме. Используйте этот момент, чтобы провести время с близкими, обсудить важные темы и вспомнить важные моменты вашей жизни. Интуиция будет на высоте, доверяйте своим ощущениям и не бойтесь показывать эмоции.

Новолуние открывает двери для новых начинаний, особенно в сфере отношений и домашнего уюта. Тем, у кого есть планы или проекты, связанные с обустройством жилья или укреплением семейных связей, можно поразмышлять об их реализации.

В новолуние нежелательно выяснять отношения, чрезмерно нагружать себя работой. Только бережное отношение к себе и тем, кто рядом. Хорошо организовать семейный обед, поделиться друг с другом воспоминаниями и планами, пообщаться с родными и любимыми.

Верьте в себя и не забывайте о важности душевного равновесия!

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на август. Читайте, кому ждать резких перемен, а кому — финансового благополучия.

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Астрология Астролог Новолуние Знаки зодиака
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Комментарии
2
Фродо Бэггинс
2 августа 2024, 08:23
Леви-Строссовская антропология предполагает рассматривать женщину как объект
Фродо Бэггинс
2 августа 2024, 08:23
действительно. зачем с бабой выяснять отношения. все равно ничего не поймет. глупость лживость и развратность. все выяснилось
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