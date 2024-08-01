Лунный календарь стрижек на август 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Выбираете, на какой день записаться к парикмахеру? Несем вам подсказки — лунный календарь стрижек на август 2024 года. Он поможет вам определить удачный день для похода в салон красоты. Если вы привыкли учитывать не только свое расписание, но и положение небесных тел, воспользуйтесь прогнозом, который специально для нас (и вас) составила эзотерик и психолог Мирослава Буш.
Благоприятные дни для стрижки в августе
Очень давно люди обратили внимание на тот факт, что волосы растут у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Тогда наши предки нашли объяснение в лунных фазах и даже знаках зодиака. И до сих пор люди полагают, что стрижка волос в определенные дни поможет сделать их более здоровыми, блестящими и крепкими.
В августе 2024 года благоприятные дни для стрижки волос: 5, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 31 число.
Сделать стрижку для быстрого роста волос лучше всего 5, 8, 12, 16, 17, 18 августа.
Стрижка для укрепления волос получится удачной в один из этих дней — 19, 24, 25, 31 августа.
Если же вы хотите сделать стрижку для привлечения денег, лучше записаться в салон красоты на 8, 18, 24 или 25 августа.
Для кардинального изменения стрижки идеально подойдет 19 августа. Лунная фаза обещает, что результат вас порадует.
Благоприятные дни для ухода за волосами
В августе есть дни, когда в парикмахерскую стоит отправиться за изменением имиджа или на уходовые процедуры.
Запишитесь на прием к колористу 8, 16, 19, 22, 26, 27, 31 августа, эти дни считаются благоприятными для покраски волос.
А чтобы сделать кудри, спросите, свободны ли у вашего мастера 8, 16, 19, 20, 25, 26, 27 августа. Эти даты — благоприятные для химической завивки волос, локоны получатся естественными и красивыми.
Если волосы нуждаются в уходе и укреплении, обратите внимание на эти даты — 1, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 29 августа. Эти дни по лунному календарю будут очень благоприятны для питательных и оздоровительных масок для волос. Даже домашний уход порадует вас результатом так же, как салонная процедура.
Неблагоприятные дни для похода в парикмахерскую
Но есть и дни в августе, когда от посещения парикмахерской лучше воздержаться. Это 2, 14, 20, 23, 29, 30 число месяца. Они считаются неблагоприятными для стрижки, предупреждает Мирослава Буш.
Зачем нужен лунный календарь
Психолог Мирослава Буш напомнила, что лунные циклы учитывались нашими предками в бытовых делах. Лунный календарь с давних пор применяли и в сельском хозяйстве, и для определения физиологических показателей организма. К тому же дни лунного цикла обязательно указывали в советское время на отрывных календарях.
— На нас очень сильно влияют планеты, и люди давно заметили такие закономерности, — объясняет Городским порталам Мирослава Буш. — Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником.
А вы планируете поход к парикмахеру с учетом фазы Луны?