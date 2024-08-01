НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

ю-з.

 746мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51
Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Развлечения обзор Лунный календарь стрижек на август 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Лунный календарь стрижек на август 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Иногда к парикмахеру лучше не торопиться

283
2 комментария
Говорят, неудачно выбранный день для стрижки может весь месяц под откос пустить

Выбираете, на какой день записаться к парикмахеру? Несем вам подсказки — лунный календарь стрижек на август 2024 года. Он поможет вам определить удачный день для похода в салон красоты. Если вы привыкли учитывать не только свое расписание, но и положение небесных тел, воспользуйтесь прогнозом, который специально для нас (и вас) составила эзотерик и психолог Мирослава Буш.

Благоприятные дни для стрижки в августе

Очень давно люди обратили внимание на тот факт, что волосы растут у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Тогда наши предки нашли объяснение в лунных фазах и даже знаках зодиака. И до сих пор люди полагают, что стрижка волос в определенные дни поможет сделать их более здоровыми, блестящими и крепкими.

В августе 2024 года благоприятные дни для стрижки волос: 5, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 31 число.

Сделать стрижку для быстрого роста волос лучше всего 5, 8, 12, 16, 17, 18 августа.

Стрижка для укрепления волос получится удачной в один из этих дней — 19, 24, 25, 31 августа.

Если же вы хотите сделать стрижку для привлечения денег, лучше записаться в салон красоты на 8, 18, 24 или 25 августа.

Для кардинального изменения стрижки идеально подойдет 19 августа. Лунная фаза обещает, что результат вас порадует.

Благоприятные дни для ухода за волосами

В августе есть дни, когда в парикмахерскую стоит отправиться за изменением имиджа или на уходовые процедуры.

Запишитесь на прием к колористу 8, 16, 19, 22, 26, 27, 31 августа, эти дни считаются благоприятными для покраски волос.

А чтобы сделать кудри, спросите, свободны ли у вашего мастера 8, 16, 19, 20, 25, 26, 27 августа. Эти даты — благоприятные для химической завивки волос, локоны получатся естественными и красивыми.

Если волосы нуждаются в уходе и укреплении, обратите внимание на эти даты — 1, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 29 августа. Эти дни по лунному календарю будут очень благоприятны для питательных и оздоровительных масок для волос. Даже домашний уход порадует вас результатом так же, как салонная процедура.

Неблагоприятные дни для похода в парикмахерскую

Но есть и дни в августе, когда от посещения парикмахерской лучше воздержаться. Это 2, 14, 20, 23, 29, 30 число месяца. Они считаются неблагоприятными для стрижки, предупреждает Мирослава Буш.

Зачем нужен лунный календарь

Психолог Мирослава Буш напомнила, что лунные циклы учитывались нашими предками в бытовых делах. Лунный календарь с давних пор применяли и в сельском хозяйстве, и для определения физиологических показателей организма. К тому же дни лунного цикла обязательно указывали в советское время на отрывных календарях.

— На нас очень сильно влияют планеты, и люди давно заметили такие закономерности, — объясняет Городским порталам Мирослава Буш. — Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником.

А вы планируете поход к парикмахеру с учетом фазы Луны?

Всегда сверяюсь
Вообще стригусь когда и как попало
Когда есть у мастера время, тогда и стригусь
В первый раз о таком слышу

ПО ТЕМЕ
Модные стрижки Лунный календарь Парикмахерская Парикмахерское искусство Прически Прически и укладки Эзотерика Волосы Длинные волосы Стрижки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 августа 2024, 00:12
А на интимную стрижку можно гороскоп? Хочу лобок стигануть, и яки заодно.
Гость
1 августа 2024, 00:16
Зачем лунный календарь для нас ? У нас особая цивилизация. Внеземная.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Ник,46

Валерий,57

Ольга,37

Артур,30

Sergey154,37

Сергей,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление