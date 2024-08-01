Лунный календарь стрижек на август 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Говорят, неудачно выбранный день для стрижки может весь месяц под откос пустить Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Выбираете, на какой день записаться к парикмахеру? Несем вам подсказки — лунный календарь стрижек на август 2024 года. Он поможет вам определить удачный день для похода в салон красоты. Если вы привыкли учитывать не только свое расписание, но и положение небесных тел, воспользуйтесь прогнозом, который специально для нас (и вас) составила эзотерик и психолог Мирослава Буш.

Благоприятные дни для стрижки в августе

Очень давно люди обратили внимание на тот факт, что волосы растут у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Тогда наши предки нашли объяснение в лунных фазах и даже знаках зодиака. И до сих пор люди полагают, что стрижка волос в определенные дни поможет сделать их более здоровыми, блестящими и крепкими.

В августе 2024 года благоприятные дни для стрижки волос: 5, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 31 число.



Сделать стрижку для быстрого роста волос лучше всего 5, 8, 12, 16, 17, 18 августа.

Стрижка для укрепления волос получится удачной в один из этих дней — 19, 24, 25, 31 августа.

Если же вы хотите сделать стрижку для привлечения денег , лучше записаться в салон красоты на 8, 18, 24 или 25 августа.

Для кардинального изменения стрижки идеально подойдет 19 августа. Лунная фаза обещает, что результат вас порадует.

Благоприятные дни для ухода за волосами

В августе есть дни, когда в парикмахерскую стоит отправиться за изменением имиджа или на уходовые процедуры.

Запишитесь на прием к колористу 8, 16, 19, 22, 26, 27, 31 августа, эти дни считаются благоприятными для покраски волос.

А чтобы сделать кудри , спросите, свободны ли у вашего мастера 8, 16, 19, 20, 25, 26, 27 августа. Эти даты — благоприятные для химической завивки волос, локоны получатся естественными и красивыми.

Если волосы нуждаются в уходе и укреплении , обратите внимание на эти даты — 1, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 29 августа. Эти дни по лунному календарю будут очень благоприятны для питательных и оздоровительных масок для волос. Даже домашний уход порадует вас результатом так же, как салонная процедура.

Неблагоприятные дни для похода в парикмахерскую

Но есть и дни в августе, когда от посещения парикмахерской лучше воздержаться. Это 2, 14, 20, 23, 29, 30 число месяца. Они считаются неблагоприятными для стрижки, предупреждает Мирослава Буш.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Зачем нужен лунный календарь

Психолог Мирослава Буш напомнила, что лунные циклы учитывались нашими предками в бытовых делах. Лунный календарь с давних пор применяли и в сельском хозяйстве, и для определения физиологических показателей организма. К тому же дни лунного цикла обязательно указывали в советское время на отрывных календарях.

— На нас очень сильно влияют планеты, и люди давно заметили такие закономерности, — объясняет Городским порталам Мирослава Буш. — Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником.