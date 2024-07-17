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Развлечения обзор «Надо облить меня грязью»: Ксению Бородину потрогали в турецком аэропорту — она устроила скандал

«Надо облить меня грязью»: Ксению Бородину потрогали в турецком аэропорту — она устроила скандал

Телеведущая стояла в очереди, когда произошел конфликт

649
10 комментариев
Ксения Бородина летела в Бодрум

Ксения Бородина устроила скандал в турецком аэропорту — телеведущая не приобрела фаст-трек и стояла в очереди. Ее возмутило, что мужчина обошел ее и при этом задел руками. Ксения подняла крик с матами, недовольная таким отношением — видео с возмущенной звездой разошлось по Сети.

Фаст-трек - платная услуга, которая помогает проходить предполетные процедуры без очереди

В социальной сети Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) Бородина опубликовала свою версию произошедшего:

— А теперь моя версия, потому что я не люблю это вранье. Я не хотела это афишировать, но раз людям каждый раз так надо облить меня грязью. Тогда читайте. Я устала молчать, когда творится несправедливость!

Ксения уверяет, что в очереди ее толкнул мужчина — он сопровождал женщину, у которой был куплен фаст-трек. Бородина возмутилась грубому поведению, потому что ненавидит, когда «нарушают личное пространство и трогают руками». Телеведущая задалась вопросом: «Как бы вы поступили на моем месте?».

— Я сама хожу с охраной на концерты и мероприятия, но никогда не позволяю трогать людей. Я спокойно стою в очередях в магазинах и не строю из себя звезду. Но никакой мужик меня не тронет, просто не имеет на это право, — пишет Бородина.

Недавно Ксению затравили в соцсети из-за внешности — она дала хейтерам резкий ответ.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Комментарии
14
Фродо Бэггинс
17 июля 2024, 14:02
рашен баба есть баба и ее сущность не изменить и не исправить никогда и никому и никак
Алле гараж
17 июля 2024, 14:10
Это она на Алтае одичала.Не подходите,покусает
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